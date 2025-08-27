La FVF y Fernando «Bocha» Batista anunciaron los convocados de La Vinotinto para las dos últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026

Resalta la inclusión del «Brujo» Martínez a pesar de su lesión y la ausencia de Yangel Herrera, que estará de baja al menos dos meses.

El seleccionador nacional de Venezuela, Fernando «Bocha» Batista y la FVF, eligió a sus 32 convocados para la última doble fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL al Mundial Norteamérica 2026, donde la ‘Vinotinto’ se medirá en calidad de visitante a Argentina el 4 de septiembre y cinco días después en casa ante Colombia.

Nombres como Yeferson Soteldo, José Salomón Rondón; ahora como jugadores de Fluminense y Real Oviedo de España, Rafael Romo en la portería, Jefferson Savarino, que ya han sido habituales en el ciclo Batista, vuelven a figurar dentro de la convocatoria.

Por su parte, Kevin Kelsy, Carlos Faya, Gleiker Mendoza, Jhon Murillo, Dani Pereira, Ronald Hernández y Cristopher Varela son las principales novedades.

Causa alivio la presencia de José Andrés «El Brujo» Martínez, pese a haberse fracturado la mano izquierda en un entrenamiento del Corinthians. Rafa Romo y Jhon Chancellor también llegan entre algodones, mientras que Yangel Herrera y Jhonder Cádiz son los principales ausentes, uno por una lesión en el tobillo que lo mantendrá fuera de seis a ocho semanas y el otro por decisión técnica.

