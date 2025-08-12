La FVF anunció: La Vinotinto Femenina seguirá jugando en el ´Coloso de la Campiña´ el Estadio Metropolitano de Cabudare

El combinado nacional enfrentará a Chile en el arranque de la Liga de Naciones.

La Vinotinto Femenina puede decirse que tiene su feudo de cara a la próxima naciente Liga de Naciones. Y es que la Federación Venezolana de Fútbol anunció este lunes que la selección nacional jugará en el Metropolitano de Cabudare el ´Coloso de la Campiña´.

Recordemos que ahora la clasificación para la Copa del Mundo se estará jugando en un formato similar a las Eliminatorias Mundialistas en la rama masculina. La próxima edición será en Brasil en dos años (2027).

Cabe destacar que en mayo del 2024, el combinado nacional, dirigido en ese entonces por Pamela Conti, se midió a Colombia en par de amistosos FIFA en el Metropolitano de Cabudare. Los mismos sirvieron para reinaugurar el recinto.

Ahora al mando de Ricardo Belli, la Vinotinto Femenina disputará su primer partido de esta competición el 24 de octubre ante Chile en el Metropolitano.

Finalmente, la Liga de Naciones Femenina otorgará dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 a las dos selecciones mejor posicionadas. Mientras que las tercera y cuarta posicionada irán al repechaje intercontinental y Brasil no participará del certamen por ser sede de la Copa del Mundo.

