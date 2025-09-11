La FVF anuncia el despido del Argentino Fernando «Bocha» Batista como técnico de La Vinotinto

Tras el fracaso en eliminatorias sudamericanas, el estratega argentino deja la selección venezolana de fútbol.

La dolorosa goleada por seis tantos a tres frente a Colombia en el Estadio Monumental de Monagas en Maturín culminó de manera estrepitosa el proceso de clasificación mundialista de la selección venezolana de fútbol.

Leer También: Presidente Nicolás Maduro pide reestructuración del cuerpo técnico de La Vinotinto tras no clasificar para el Mundial 2026

En este sentido, pese a haber una ampliación de cupos para la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, una vez más, ‘La Vinotinto’ suma un nuevo fracaso, cosa que la Federación Venezolana de Fútbol no pudo tolerar.

Este miércoles, el ente rector del fútbol Venezolano emitió un comunicado manifestando que Fernando ‘Bocha’ Batista ha sido destituido de su cargo como seleccionador, aun cuando le resta poco más de un año de contrato.

El despido de Batista

«Tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando ‘Bocha’ Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la selección nacional absoluta, junto con todo su cuerpo técnico», expresa la FVF.

Del mismo modo, alega que se ha tomado esta decisión debido a que «no se alcanzaron los resultados deportivos» establecidos como objetivo en este ciclo». Si bien se le agradece el «carácter competitivo» de las primeras fechas, se le reprochan los resultados finales y se manifiesta que «es necesario un cambio de rumbo».

Sus números con Venezuela

En partidos oficiales, el estratega Argentino ha dirigido los 18 encuentros de eliminatorias y cuatro de Copa América, estableciendo un balance de siete victorias (cuatro por clasificatoria mundialista), siete empates y ocho derrotas.

Tras sus dos años de gestión, Batista ubicó a Venezuela en la octava posición de las eliminatorias sudamericanas con dieciocho puntos, dos menos que una selección boliviana que le arrebató el repechaje.

¿Quién será su sucesor?

La Federación Venezolana de Fútbol anuncia que se encuentra trabajando para designar a un nuevo cuerpo técnico que pueda preparar adecuadamente a la selección de Venezuela de cara al próximo ciclo mundialista.

De momento, suena fuerte el nombre de César Farías, quien ya dirigió a ‘La Vinotinto’ en dos procesos eliminatorios. Del mismo modo, se contempla la idea de ascender a Oswaldo Vizcarrondo, seleccionador Sub-20 y exjugador Vinotinto, a la selección absoluta.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano