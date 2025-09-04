La FVB anunció alianza con una institución Mexicana: La Vinotinto de las Alturas tendrá amistosos para probar jóvenes

La FVB anunció la alianza con una institución mexicana.

La selección nacional de baloncesto seguirá con el rodaje en sus categorías formativas. Y es que el combinado venezolano anunció este miércoles tres amistosos gracias a un convenio internacional.

Del jueves 4 al sábado 6 de septiembre, Venezuela se medirá en el Gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo en Caracas a los Borregos de Santa Fé, equipo perteneciente al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe.

De la mano del coach Heberth Bayona, Venezuela presenta una convocatoria con jugadores entre los 16 y 22 años. Entre los nombres más destacados están Diego Sulbarán, Eliomar González, Kender Urbina y Edson Tovar.

Asimismo, según informó la FVB la concentración de esta camada de jugadores inició este lunes 1ero de septiembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento para el Baloncesto “El Poliedrito”.

