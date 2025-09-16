La Fórmula 1 revoluciona el nuevo calendario sprint del 2026… con polémica

Solo dos carreras respecto al 2026, las de China y Miami, se mantienen en el calendario del nuevo curso.

El gran caballo de batalla de la Fórmula 1 moderna pasa por las carreras cortas, los sprints, y su progresiva implantación en el calendario del Gran Circo. Nadie niega, empezando por el CEO Stefano Domenicali, que son un gran bastión de cara a enganchar a esa nueva generación ‘TikTok‘ que todo deporte y espectáculo pretende. Pero todavía no hay nada de esas ideas revolucionarias que invadieron la agenda mediática del último Gran Premio de Italia (parrillas invertidas, todas las carreras con sprint…), aunque la F1 sí que innova con esas carreras de sábado. El calendario para el 2026 es otro ejemplo.

Leer También: A un paso de recuperar su trono: La Reina del Salto triple Yulimar Rojas logró el pase a la final del Mundial de Atletismo en Tokio 2025

Sprints del 2026.

La F1 completó su lanzamiento del calendario del próximo curso con la oficialidad de las citas cortas que tendrá el curso. Se mantiene el número (seis), pero la revolución llega al solo permanecer China (13 al 15 de marzo de 2026) y Miami (1 al 3 de mayo) del calendario del 2025. Se acaba con formatos exitosos como la de Brasil, y aterrizan cuatro nombres nuevos respecto a la campaña en curso: Canadá (22 al 24 de mayo), Gran Bretaña (3 al 5 de julio), Holanda (21 al 23 de agosto) y Singapur (9 al 11 de octubre).

Los nombres han levantado polvareda, como casi todo en este asunto. Algunos nombres, como Silverstone, era lógico volver a verlos, pues allí fue la primera sprint de la historia en 2021. Esa carrera tuvo de todo, con una enorme salida de Alonso a bordo del Alpine, la victoria de Max Verstappen y la polémica del domingo tras el accidente del neerlandés después de una maniobra al límite de su rival por el título, Lewis Hamilton, a más de 300 km/h en Copse. Otros lugares, como Singapur, generan dudas por el tipo de carrera. Y está el caso de Canadá, que coincidirá con la gran fiesta del automovilismo americano, la Indy500.

Los sprints, de momento, serán seis. Y seguirán como una parte del campeonato en crecimiento. Su rey es Max Verstappen, con 12 triunfos en carreras cortas, por los dos de Valtteri Bottas, Oscar Piastri y Lando Norris. Tienen, claro está, la complejidad de contar con solo una sesión práctica antes de la primera clasificación del viernes y ser la única sesión previa a la clasificación habitual del sábado.

Calendario provisional F1 2026.F1.com

En el caso del calendario de 2026, Madrid (con un GP de España que se mueve de julio a septiembre, fin de la gira europea) es la principal novedad de un curso que volverá a partir de Australia, beneficiada por el Ramadán que afecta a Bahréin en esa fecha, y tendrá algún detalle más como la carrera de Azerbaiyán fechada para un sábado por la fiesta nacional en el país de la región del Cáucaso.

Respecto a ese calendario completo, también se anunciaron los horarios de inicio de cada una de las sesiones. Tanto la carrera del Circuit de Barcelona-Catalunya como la del MadRing seguirá con el esquema habitual de sesión de clasificación a las 16:00 horas del sábado y carrera desde las 15:00 horas de la tarde del domingo.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca