La Fiscalía interviene en la Urb. Rio Lama de Barquisimeto: En el caso de «La China» y se logra un cambio positivo

Tras las denuncias de la comunidad de la Urbanización Río Lama (Este de Barquisimeto), las autoridades intervinieron el pasado 7 de octubre para abordar el dramático caso de la ciudadana asiática, adulta mayor, conocida como «La China».

Acción Institucional:



El Fiscal Auxiliar, Dr. Pedro José Romero Velásquez (adscrito a la FM3), junto a personal de la fundación Paz y Vida y el Cuadrante P-24 de Polilara, se trasladaron al edificio para constatar la situación de agresividad reportada.



La Fiscalía logró contactar al hijo de la señora Lin, a quien se le informó sobre la delicada condición de su madre y la necesidad de ayuda especializada. El hijo se comprometió a asumir su cuidado y fue citado para ser entrevistado el 09/10/25.





El Efecto Inmediato:



En una carta, los vecinos expresaron su profundo agradecimiento: el día de la intervención, la señora Lin pasó tiempo con su hijo y regresó al apartamento «tranquila, sin ruidos, sin golpes ni escándalos.»





Los residentes aseguran que, después de más de un año de angustia, pudieron «descansar en paz», demostrando que la presencia y el acompañamiento familiar son la clave para la estabilidad de la señora. La comunidad suplica que se exhorte al hijo a cumplir con su deber para garantizar una solución definitiva.



Hender «Vivo» González

