La final masculina del Australia Open 2025: El Italiano Jannik Sinner vs. el Alemán Alexander Zverev

La final del Open de Australia se disputará el próximo domingo 26 de enero.

El italiano salva dos pelotas de primer set con 6-5 y se jugará el título con Zverev.La final masculina del Open de Australia enfrentará a los dos mejores tenistas del planeta: Jannik Sinner (1) contra Alexander Zverev (2). El italiano secundo en la sesión nocturna del viernes a un Zverev que habría logrado el billete horas antes por el abandono del serbio Novak Djokovic. Sinner, vencedor por 7-6(2), 6-2 y 6-2, parece un jugador imbatible hasta para un sacador como Ben Shelton, que logra conectar segundos servicios a 216 kilómetros por hora y derechas a 256 km/h. El estadounidense disfrutó de un 2-0 y después de un 6-5 y servicio en la manga inicial. Tuvo dos pelotas para adelantarse en el marcador, pero no las transformó. El número 1 mundial le dio la vuelta y la semifinal cambió. Jannik, vigente campeón del grande de las Antípodas, llega lanzado a la lucha por el título. Y es que ha decantado a su favor los últimos 20 partidos disputados. Para encontrar su derrota más reciente hay que remontarse a la final de Pekín con Carlos Alcaraz. El tenista de San Cándido, con ciertas dudas en sus golpes al inicio del partido, puso una marcha más que su rival no pudo seguir. Rompió en el primer juego de la continuación al joven Ben y se encaminó hacia su tercera final de ‘Grand Slam’. Ganó las dos anteriores: Open de Australia y US Open, en 2024. A Shelton le tenían que atender de su pierna derecha. Tampoco iba muy sobrado de energías su verdugo, que hizo un mal gesto con su cadera en el quinto juego del tercer set. El fisio saltó a la pista para masajearle las piernas. Zverev y Sinner se han cruzado en seis ocasiones y el primero domina los precedentes por cuatro victorias a dos. A sus 23 años y 163 días, Jannik es el más joven en repetir presencia en la final del Open de Australia desde Jim Courier (1992 y 1993).

En el Rod Laver Arena de Melbourne Park, el italiano, N° 1 del ranking mundial de la ATP y defensor del título, superó al estadounidense Ben Shelton (21°) por 7-6 (2), 6-2 y 6-2 y jugará para ser campeón por segunda ocasión consecutiva. Su rival será el alemán, quien previamente se impuso al serbio Novak Djokovic (7°), máximo ganador del certamen oceánico, por 7-6 (5) y abandono a raíz de un desgarro muscular que arrastró desde el triunfo sobre Carlos Alcaraz (3°) en cuartos.

La final del Australian Open 2025 se disputará el domingo 26 de enero en horario a confirmar. El historial entre sí tiene seis antecedentes con cuatro victorias del teutón y dos del italiano, quien ganó la última vez que se enfrentaron en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2024 por 7-6 (9), 5-7 y 7-6 (4).

Final

Domingo 26 de enero

Hender «Vivo» González

Con información de Marca