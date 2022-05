La Final Four aparece en el horizonte de la Champions League

Este miércoles, en el congreso de UEFA en Viena, Ceferin escucharará y valorará distintos cambios en la competición.

Leer También: El Barça, a punto de vender al Brasileño Philippe Coutinho al Aston Villa por unos 20 millones

El futuro de la Champions League está en ebullición y más con el congreso de la UEFA a celebrar el miércoles en Viena. Aleksander Ceferin, presidente del máximo organismo del fútbol europeo, escucha a las partes implicadas y sigue dando vueltas a los cambios que la antigua Copa de Europa necesita introducir.

Grandes y pequeños equipos buscan un mejor acomodo a sus intereses, pero lo que parece claro a la vista de los movimientos es que la competición necesita dar un paso adelante. Lo que es seguro es que a partir de la temporada 2024-2025 se ampliarán el número de equipos participantes y lo que cobra fuerza o por lo menos reclaman voces con peso dentro de las decisiones es un cambio en la parte decisiva, con la aparición en el horizonte de una posible final a cuatro, lo que convertiría a la Champions en el centro de atención de todo el mundo durante una semana, algo que la actual final no puede lograr.

25Mostrar comentarios

El futuro de la Champions League está en ebullición y más con el congreso de la UEFA a celebrar el miércoles en Viena. Aleksander Ceferin, presidente del máximo organismo del fútbol europeo, escucha a las partes implicadas y sigue dando vueltas a los cambios que la antigua Copa de Europa necesita introducir.

Grandes y pequeños equipos buscan un mejor acomodo a sus intereses, pero lo que parece claro a la vista de los movimientos es que la competición necesita dar un paso adelante. Lo que es seguro es que a partir de la temporada 2024-2025 se ampliarán el número de equipos participantes y lo que cobra fuerza o por lo menos reclaman voces con peso dentro de las decisiones es un cambio en la parte decisiva, con la aparición en el horizonte de una posible final a cuatro, lo que convertiría a la Champions en el centro de atención de todo el mundo durante una semana, algo que la actual final no puede lograr.https://encuestas.marca.com/20/1D5317D1-606F-41C4-8EC4-AA82944B5FA5/v1.cfm?id=1D5317D1-606F-41C4-8EC4-AA82944B5FA5&pdomain=https://www.marca.com

Lo que parece seguro es la llegada de más dinero por vía de los derechos audiovisuales según anunció Nasser Al Khelaifi, presidente de la ECA y del PSG, pero ahora hace falta saber a cambio de qué. Las previsiones apuntan a 4.000 millones de euros por campaña, un cuarenta por ciento más que lo actual.

Según Ceferin el proyecto de la Superliga no tiene más recorrido, algo que está por ver, pero lo que es evidente es que la aparición de un movimiento no bien definido agitó el árbol de una Champions, cuya fase de grupos, eso sí que es seguro, pasará de 32 a 36 equipos. El debate radica en el cómo otorgar esas cuatro plazas. El otro gran desafío no es otro que el del cambio del formato.

La UEFA anunció un año atrás la aparición de una Liga virtual, bajo el denominado formato suizo. Los equipos jugaran cuatro partidos más. No enfrentándose dos veces contra los otros tres equipos que antes formaban el grupo. Se enfrentaran a diez rivales diferentes, jugando cinco en casa y cinco fuera. Las Ligas quieren que se reduzca a ocho y que los fines de semana sigan siendo espacio protegido para los torneos domésticos.

Marca