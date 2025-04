La final de Copa del Rey se juega: La RFEF acerca posturas con el Real Madrid

Desde el ente federativo han hablado con los dirigentes madridistas y se ha rebajado la tensión vivida este viernes. El club blanco niega que se planteara no jugar.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha interrumpido la cena oficial de la final de la Copa del Rey para ponerse en contacto con los dirigentes del Real Madrid. La Federación ha reconocido privadamente lo inoportuno de las declaraciones de De Burgos Bengoetxea y muy especialmente de González Fuertes, que abandonará el Comité Técnicos de Árbitros (CTA) a final de temporada y que ya no pitará al equipo blanco como árbitro principal en ninguno de los partidos que quedan de Liga.

De esta forma, la RFEF y el Madrid han acercado posturas, aunque la solución no es definitiva. En cualquier caso, se ha avanzado mucho tras la tensión vivida durante la tarde del viernes en las que las posiciones eran antagónicas. En esta línea, el Madrid ha publicado un nuevo comunicado, pasadas las 22:00 horas, en el que asegura que “nunca se había planteado renunciar a jugar la final de mañana” y que las manifestaciones de los árbitros “no pueden manchar un acontecimiento deportivo de trascendencia mundial que verán cientos de millones de personas”.

“Ante los rumores que han surgido en las últimas horas, el Real Madrid C. F. comunica que nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana. Nuestro club entiende que las desafortunadas e inapropiadas declaraciones de los árbitros designados para este partido, efectuadas 24 horas antes de la final, no pueden manchar un acontecimiento deportivo de trascendencia mundial que verán cientos de millones de personas y por respeto también a todos los aficionados que tienen previsto su desplazamiento a Sevilla, y a todos aquellos que ya están en la capital andaluza. El Real Madrid entiende que deben prevalecer los valores del fútbol, a pesar de la hostilidad y la animadversión que hoy han quedado de manifiesto, una vez más contra nuestro club, por parte de estos árbitros designados para la final”, reza el texto.

El primer comunicado del Madrid

El Real Madrid había emitido un comunicado, al filo de las 20 horas de este viernes, en el que instaba a la RFEF a tomar medidas contra De Burgos Bengoetxea y González Fuertes al considerar “inadmisible” que muestren una“clara y manifiesta animadversión y hostilidad” hacia el club a 24 horas de la final de la Copa del Rey. La entidad blanca, que no se presentó a ninguno de los actos oficiales previstos en la previa del partido, se planteó incluso no comparecer en la final de La Cartuja, aunque ahora lo niega, si la RFEF no tomaba medidas.

El Madrid estaba dispuesto a romper la baraja si la RFEF no cambiaba a los árbitros, Medina Cantalejo no les abría expediente disciplinario por sus declaraciones y, finalmente, la propia Federación no anunciaba una remodelación íntegra del Comité Técnico de Árbitros al final de la temporada. Con todo, tras la conversación mantenida entre ambas partes, se ha rebajado la tensión y el partido se jugará.

“El Real Madrid espera que los responsables de la R. F. E. F. y del estamento arbitral procedan en consecuencia, adoptando las medidas correspondientes en defensa del prestigio de las instituciones que representan”, señalaba el texto. Desde la entidad del Bernabéu sostienen que las“manifestaciones han puesto el foco de manera sorprendente contra los vídeos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión, como es Realmadrid TV». Además, se reprocha el“tono amenazante de los árbitros”. “Para anunciar supuestas medidas o actuaciones que distan mucho de los principios de equidad, objetividad e imparcialidad que deberían imperar a escasas horas de un acontecimiento futbolístico que centra la atención de cientos de millones de personas en todo el mundo”, subraya el club.

El Real Madrid le hizo saber a la RFEF su profundo malestar por la intervención de los árbitros en rueda de prensa, y también advirtió de su postura al respecto.

El comunicado íntegro del Madrid

El Real Madrid C. F. considera inadmisibles las manifestaciones públicas realizadas hoy por los árbitros designados para la Final de la Copa de S. M. el Rey que ha de celebrarse mañana 26 de abril de 2025.

Estas manifestaciones, que han puesto el foco de manera sorprendente contra los vídeos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión, como es Realmadrid TV, realizadas de manera premeditada 24 horas antes contra uno de los participantes de la final, demuestran, una vez más, una clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid.

Declaraciones aún más sorprendentes todavía, bajo un tono amenazante, aludiendo a la unidad de los árbitros, para anunciar supuestas medidas o actuaciones que distan mucho de los principios de equidad, objetividad e imparcialidad que deberían imperar a escasas horas de un acontecimiento futbolístico que centra la atención de cientos de millones de personas en todo el mundo.

Ante la gravedad de lo sucedido, el Real Madrid espera que los responsables de la R. F. E. F. y del estamento arbitral procedan en consecuencia, adoptando las medidas correspondientes en defensa del prestigio de las instituciones que representan.

