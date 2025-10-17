”La Fiesta del Asado”: Chefs de Venezuela encienden las brasas en Barquisimeto

Barquisimeto se prepara para encender las brasas y convertirse, por un fin de semana, en el epicentro del sabor y la parrilla en Venezuela. Este 17 y 18 de octubre, el Restaurant Brutal del Centro Comercial Ciudad París trae a la ciudad crepuscular una cita imperdible para los amantes de la buena mesa: «La Fiesta del Asado», su primer festival gastronómico.

No es solo una comida, amigos. Es una experiencia sensorial diseñada para celebrar el talento culinario venezolano, reuniendo a un verdadero Dream Team de chefs nacionales bajo el liderazgo del talentoso anfitrión, el Chef Moisés Fuentes, cabeza de Brutal, Capri Ristorante y Namoo’s. Este festival promete impulsar la gastronomía larense y la de cada rincón del país.

Un Elenco de Estrellas Culinarias

«La Fiesta del Asado» contará con cinco maestros de la cocina, cada uno aportando su sazón única y regional:

Chef Miguel Soler: Un cocinero margariteño que nos traerá esa mágica combinación de cerdo con frutos del mar. ¡Una locura de sabor de la isla directo a la parrilla!

Chef Ángel Lozada: Un promotor incansable de la gastronomía nacional, quien demostrará su maestría con los productos cárnicos que nos identifican.

Chef Carlos Páez: Con 26 años de trayectoria, es el guardián de la cocina ancestral y un especialista en brasas que nos recordará el sabor de lo nuestro.

Chef Carmelo Cara: Con más de 10 años de experiencia, es un experto parrillero que sabe cómo tratar el fuego y la carne para sacarles el máximo provecho.

Ellos serán los encargados de transformar cortes y productos en obras de arte a la brasa, llevando la experiencia del asado a un nuevo nivel.

El postre Larense que vierra con broche de oro

Y porque en Venezuela un buen banquete siempre termina con algo dulce, hay un espacio de honor para el postre. El Chef Adalberto Rodríguez, un maestro pastelero con más de 25 años de expertise, será el encargado de endulzarnos el paladar.

Su creación estrella para este festival es el «Barquisimetido», un postre que, con solo el nombre, promete rendir homenaje a nuestra ciudad y convertirse en el cierre perfecto para este festín de carnes y brasas.

Un impulso para la gastronomía local

Este festival no solo es una oportunidad para que los barquisimetanos disfruten de comida de alta calidad, sino que también sirve como un poderoso motor para la escena gastronómica larense. Al convocar a chefs de diversas regiones, Brutal pone a Barquisimeto en el mapa nacional como un destino culinario de referencia. Es un paso adelante para celebrar y reconocer el talento venezolano en casa.

¡Asegura tu puesto en la brasa!

Si ya se te hizo agua la boca, toma nota. El costo para ser parte de esta fiesta es de $30 por persona, una tarifa que incluye la entrada, el plato fuerte y el postre. Un precio que promete una experiencia completa y memorable.

Para no quedarte fuera de esta celebración del sabor, debes contactarlos y reservar tu cupo a través de sus redes sociales @brutalbto.

¡Barquisimeto tiene una cita con el sabor criollo, las brasas ardientes y el talento venezolano! No te lo pierdas.

Oriana Lorenzo/ Noticias Barquisimeto