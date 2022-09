La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB): suspendió a Luis Duarte de Gigantes de Guayana

El jugador de Gigantes de Guayana aseguró que lo están privando de su derecho al trabajo.

La Federación Venezoloana de Baloncesto (FVB) suspendió 10 días al jugador Luis Duarte, luego de hacer caso omiso al parte médico que lo apartó de la selección nacional que participa en la Americup 2022.

A través de un comunicado dirigido al presidente de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), José Guerra, el ente precisó que el atleta resultó evaluado durante su ingreso a la concentración de la selección el 28 de agosto en Barquisimeto.

Agregó que durante ese procedimiento se descubrió que el jugador presenta una «distención de la musculatura de isquiotibiales derechas. Capsulitis postraumática en pulgar izquierdo».

En ese sentido, precisó que Luis Duarte requería de rehabilitación y reposo deportivo de 7 días, situación por la que recibió la baja de la concentración.

No obstante, el jugador participó en un duelo con los Gigantes de Guayana el 30 de agosto.

Bajo ese escenario, la FVB decidió aplicar el Artículo 40 en concordancia con el Artículo 44 del Libro 3 de Regulaciones Internas de la FIBA.

Por tal motivo, la máxima autoridad del baloncesto nacional, en el ejercicio de sus atribuciones y al amparo de las regulaciones internas de la FIBA y sus propios Estatutos, le impuso a Luis Duarte una suspensión de 10 días, que empezará a contar a partir del 11 de septiembre, fecha que finaliza la Americup 2022.

«Yo no me negué»

Por su parte, Luis Duarte alegó que los médicos de la selección solo le recomendaron tratamiento y no le dieron ni un informe, y mucho menos le indicaron reposo.

«Regresé a Puerto Ordaz y fui evaluado por los médicos del equipo. Ellos me hicieron placas y ecos, determinando que a pesar de la lesión, solo con rehabilitación podía jugar y así lo hice», subrayó.

Añadió que la FVB lo está sancionando por jugar en la Superliga y no con Venezuela en la Americup, cuando fue el propio organismo que no le permitió formar parte de la selección.

«Yo no me negué. Me están privando de mi derecho constitucional al trabajo», sentenció.

Recalcó que la FVB no se comunicó «conmigo ni me ha dado mi legítimo derecho a la defensa, tomando unas medidas que vulneran el equilibrio de la competencia».

Por último, pidió respeto a su derecho de ejerce la la profesión de jugador de baloncesto.

Líder