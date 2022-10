La ex-estrella de los Gigantes de San Francisco: Barry Bonds rompe el silencio sobre entrar al Salón de la Fama

La leyenda Barry Bonds rompe el silencio sobre entrar al Salón de la Fama de Cooperstown luego de sus logros en la MLB.

La saga de sí Barry Bonds merece estar o no, de si va a ir o no en el Salón de la Fama de Cooperstwon no parece terminar hasta que no se defina una decisión. Mientras tanto, periodistas, jugadores, ex-jugadores y el mismo Bonds van a seguir tocando esos temas incómodos.

La ex estrella de los Gigantes de San Francisco estuvo un nueve por ciento por debajo del 75 por ciento necesario para consagrarse en su décimo y último año en la boleta electoral de Baseball Writers of America en enero. Apareciendo en “KayRod Cast” de ESPN el domingo por la noche con Michael Kay, Alex Rodríguez y el invitado Roger Clemens, se le preguntó a Bonds si le molestaba que lo mantuvieran fuera del Salón.

“Para mí, la única respuesta sincera que puedo darte es que ese sueño no ha terminado”, dijo Bonds. “Eso es todo. Ha pasado una fase, pero el sueño del Salón de la Fama para nosotros no ha terminado”.

Se espera que la esperanza de Bonds, y la de Clemens y probablemente la de Rodríguez, esté ahora en manos del comité del Juego de Hoy, que está compuesto por jugadores del Salón de la Fama, ejecutivos y miembros veteranos de los medios que se reunirán más adelante este año para considerar el retiro. jugadores que se cayeron de la papeleta.

La posición de Barry Bonds como el líder de todos los tiempos del béisbol con 762 jonrones en su carrera no fue suficiente para superar las sospechas y acusaciones de uso de drogas para mejorar el rendimiento que, a los ojos de muchos votantes, empañaron sus números.

Kay le preguntó al siete veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional si, dado su trabajo, se preguntaba por qué no fue votado para el Salón de la Fama.

“Honestamente, nunca lo había pensado”, dijo Bonds. “Es lo que es. Ese es su voto. Tienen derecho a su voto. Pero ese sueño aún no ha terminado para mí”.

¿Entrar al Salón de la Fama significa mucho para él?

“Significa mucho para todos nosotros”, dijo Bonds. “100 por ciento, sí. Nos lo hemos ganado”

Barry Bonds jugó 22 temporadas para Los Gigantes de San Francisco y Piratas de Pittsburgh, tuvo un AVG de.298, 2935 hits, 762 jonrones, 1996 carreras impulsadas y 2227 carreras anotadas. Ganó 8 premios Gold Glove, 7 premios MVP y 12 premios Silver Slugger.

