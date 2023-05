La estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro apaga sus luces en apoyo a Vinicius: “Estoy conmovido”

El emblema de Brasil se queda a oscuras durante una hora.

El Cristo Redentor de Río de Janeiro tendrá su iluminación apagada durante una hora este lunes en solidaridad con Vinicius Jr por los insultos racistas que recibió el futbolista brasileño en el partido del domingo disputado en Mestalla.

La acción es una cooperación entre el Núcleo del Deporte y la Fe del Santuario Arquidiocesano Cristo Redentor, la Confederación Brasileña de Fútbol y el Observatorio de Discriminación Racial en el Fútbol.

Vinicius jr ha recibido muestras de apoyo de todo el mundo tras lo sucedido en Valencia. Muchos de los mensajes llegaron desde su Brasil natal. Este gesto ha sido alabado por el propio jugador del Real Madrid. “Negro e imponente. Cristo Redentor fue así. Una acción de solidaridad que me conmueve. Pero quiero, sobre todo, inspirar y traer más luz a nuestra lucha. Agradezco mucho toda el cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en el mundo. Sé exactamente quién es quién. Cuenta conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré. Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado“, ha asegurado el delantero madridista.

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta.



Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

Los administradores del Cristo Redentor se sumaron a los mensajes de repudio al racismo que se multiplicaron este lunes en Brasil.

El propio Gobierno, en un comunicado, repudió “en los más fuertes términos” los insultos racistas que Vinícius Júnior “viene sufriendo reiteradamente en España” y exigió que las autoridades gubernamentales y del fútbol de ese país, así como a la FIFA, que adopten medidas “efectivas”.

En un duro comunicado oficial difundido por la cancillería, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lamentó “profundamente que, hasta el momento, no se hayan tomado providencias efectivas para prevenir y evitar la repetición de esos actos de racismo”.

La reacción del Gobierno brasileño a lo sucedido en Mestalla ha sido inmediata y dura, al punto que esos hechos fueron comentados por el propio presidente Lula este lunes, en declaraciones a periodistas al margen de la Cumbre del G7, en la ciudad japonesa de Hiroshima.

“No es justo que un joven pobre que triunfó en la vida y que se está transformando en uno de los mejores futbolistas” sufra este tipo de ataques, declaró Lula, quien apuntó que “no podemos permitir que el fascismo y el racismo tomen los estadios de fútbol“

