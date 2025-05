La Estadounidense Coco Gauff aplasta a la Polaca Iga Swiatek y está en la final del Mutua Madrid Open 2025

La estadounidense derrotó a la polaca Iga Swiatek en las semifinales del WTA 1.000.

La campeona de las Finales WTA tardó poco más de una hora en vencer a la número 2.

Hasta hoy, Coco Gauff tenía un balance de 0-10 en los sets jugados ante Iga Swiatek sobre tierra. Hasta hoy, Iga había ganado 11 de los 14 partidos que las habían enfrentado, pero con el detalle de que Coco había ganado los dos últimos antecedentes. Sin embargo en el tenis los historiales son sólo una referencia y cada partido es distinto. Y hoy la estadounidense ha tardado poco más de una hora para despachar a la número 2 del mundo y llegar a su primera final del Mutua Madrid Open. Poniendo en el marcador un apabullante 6-1 y 6-1.

Leer También: MLB: Salvador “Salvy” Pérez enciende las alarmas en los Reales de Kansas City luego de abandonar el juego por un dolor en la cadera (+Video)

En los partidos previos se había visto que en la Caja Mágica no estaba la mejor Iga Swiatek, pero aún con dificultades había resuelto choques ante rivales como la emergente Shnaider o la campeona de Australia, Madison Keys. Y aunque entraba dentro de lo posible que una Gauff que, además de buen juego, mostró fortaleza mental ante Andreeva, venciese, no era previsible tal contundencia.

Sin embargo la campeona del US Open 2023 mostró un nivel excelente. Estuvo espectacular al servicio, con un 90% de efectividad con el primero y cuando no lograba resolver a la primera, su derecha mantuvo a la polaca siempre a la defensiva. Iga, queda dicho, no estaba jugando con su brillantez habitual y cometió muchos errores, pero el mérito hay que concedérselo a la estadounidense.

Su rival será la vencedora del encuentro entre Aryna Sabalenka y Elina Svitolina, que se enfrentan en la sesión nocturna. Gauff, se abre paso a su primera final en Madrid y a optar a su décimo título. Y se toma cumplida venganza del triunfo de Iga en la final de Roland Garros 2023. Para la polaca es, en cambio, su peor derrota en seis años: Desde que Halep la superara 6-1 y 6-0 en Roland Garros 2019.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca