La escudería de F1 Mercedes confirmó a los pilotos George Russell y Kimi Antonelli para la temporada 2026

Ambos pilotos extendieron sus contratos con la escudería alemana, que no informó detalles del proceso y el tiempo de la extensión en desconocido.

George Russell y Kimi Antonelli permanecerán con Mercedes en la Fórmula 1 el próximo año después de que el equipo finalmente concluyó un largo proceso de renovación de sus contratos.

En un comunicado emitido el miércoles, la escudería alemana no dio ningún detalle de los contratos, salvo que Russell, cinco veces ganador de carreras de F1, y su compañero de equipo novato Antonelli permanecerán con el equipo en 2026.

Russell ganó su segunda carrera del año en el Gran Premio de Singapur este mes, lo que reforzó el esfuerzo de Mercedes para terminar segundo, detrás de McLaren, en el campeonato de constructores. Tanto él como Antonelli se formaron en el programa de desarrollo de Mercedes en las categorías júnior.

“Confirmar nuestra alineación de pilotos siempre fue cuestión de tiempo, no de si lo haríamos. Queríamos tomarnos nuestro tiempo, gestionar las negociaciones adecuadamente y asegurarnos de que todos, en todas las partes, estuvieran contentos”, declaró el director del equipo y director ejecutivo, Toto Wolff, en un comunicado.

Russell y Antonelli tenían relativamente pocas opciones en otros lugares, con los únicos asientos disponibles en Red Bull como compañero de equipo de Verstappen, en su equipo hermano Racing Bulls o en Alpine.

En junio, Russell sugirió que una de las razones del retraso en las negociaciones contractuales podría ser que Mercedes estaba en conversaciones con Max Verstappen, quien finalmente confirmó su permanencia en Red Bull. También afirmó que su estrecha relación contractual con el equipo le daba menos influencia en el proceso que a otros pilotos.

