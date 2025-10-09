La encuestadora Hinterlaces afirmó: 94 % de los venezolanos están en desacuerdo con una intervención militar extranjera

La encuestadora afirmó que este nuevo Monitor País muestra que la población percibe «las agresiones externas como una amenaza común y responde con unidad nacional frente a escenarios de guerra».

El más reciente Monitor País de Hinterlaces, correspondiente al miércoles 8 de octubre 2025, revela que el 94 % de los venezolanos están en desacuerdo con una intervención militar extranjera contra Venezuela.

La encuesta, realizada a 1.200 personas directas en todo el país con un margen de error de 3 %, mostró que solo un 4 % de la población venezolana estaría de acuerdo con una acción militar externa, mientras que un 2 % no sabe o no responde.

De acuerdo a Hinterlaces, el dato del 94 % que se expresó en contra de la intervención militar se convierte en una «clave para entender la correlación de fuerzas dentro del país«.

Los resultados de este sondeo demuestran que la población percibe «las agresiones externas como una amenaza común y responde con unidad nacional frente a escenarios de guerra«.

La encuestadora aseguró que el rechazo es «unánime, contundente y absoluto».

