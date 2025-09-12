La élite del tenis sudamericano se da cita en Barquisimeto

Desde el 13 al 19 de septiembre, el Complejo Bolivariano de Tenis de Barquisimeto se convierte en el epicentro del tenis juvenil con la realización de la Parada COSAT G3. Más de 130 de los mejores tenistas de Sudamérica, en las categorías de 14 y 16 años, compiten en la ciudad para alzarse con la codiciada Copa Biotel Suites.

Rebeca Palmero, presidenta de la Asociación de Tenis del estado Lara, destacó la importancia del torneo para el desarrollo de los atletas locales. «Este es un evento avalado por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT), y nos permite consolidar el ranking internacional de nuestros talentos. La misión es exaltar el talento regional y nacional para futuras representaciones en torneos sudamericanos».

Palmero también invitó a toda la comunidad a disfrutar de este espectáculo deportivo. «Serán siete días de mucho tenis y grandes partidos. El estado Lara cuenta con algunas de las mejores raquetas del país y esperamos que logren el campeonato».

Un evento de alto nivel con arbitraje internacional

Alexis Martínez, director de arbitraje de la Asociación de Tenis del estado Lara, subrayó la calidad organizativa del torneo. «Tenemos la presencia de árbitros internacionales que garantizarán que este evento cumpla con todas las expectativas».

El grupo de arbitraje contará con la supervisión de Carlos Zambrano, referí internacional, y la participación de Fabiola Chirinos, también árbitra internacional. Martínez explicó que el torneo se jugará a eliminación directa, con un cuadro principal de 32 jugadores, atrayendo a las mejores raquetas de Venezuela y a jugadores internacionales.

Este evento es una muestra del crecimiento del tenis larense. La presidenta de la asociación afirmó que el estado ha pasado de tener una participación mínima a concentrar el 70% del calendario federativo, convirtiéndose en un referente nacional en talento, infraestructura y actividades deportivas.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto