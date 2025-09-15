La educación como respuesta: Más de 216 mil estudiantes inician clases en Iribarren este año escolar

Con un ambiente festivo y lleno de optimismo, el estado Lara dio la bienvenida al año escolar 2025-2026 desde el Centro de Educación Inicial José Ángel Álamo, ubicado en la parroquia Guerrera Ana Soto. El acto, que contó con la presencia de autoridades municipales y regionales, destacó el compromiso del gobierno con la educación, a pesar de las dificultades económicas.

El alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, expresó su alegría por el inicio de clases, al que calificó como la materialización de las instrucciones del presidente Nicolás Maduro. «Podemos ver en la sonrisa de los niños, pero también en la de los representantes, cómo inician este año escolar», comentó. El alcalde destacó que, a pesar de los desafíos que enfrenta el país, el gobierno se mantiene firme en su compromiso con el futuro de los más jóvenes.

Agüero también resaltó el esfuerzo por incorporar a estudiantes que se habían alejado del sistema educativo, hizo énfasis en la reintegración de más de 110.000 niños y niñas a nivel nacional, una cifra que demuestra la efectividad de los esfuerzos conjuntos entre el gobierno y el pueblo. «En el caso de Iribarren, la matrícula de este año supera los 216.454 estudiantes, distribuidos en más de 756 planteles», afirmó.

Por su parte, Nelson Torcate, secretario de Gobierno de la Gobernación de Lara, se sumó a las felicitaciones y reiteró que, a pesar del bloqueo y la persecución que, según él, sufre el país, el gobierno está dando respuestas. «Con los poquitos recursos que logramos tener, estamos haciendo un esfuerzo enorme para garantizar el inicio del año escolar», afirmó. Torcate señaló que en Lara existen 2.230 planteles educativos y que se trabaja arduamente en la dotación de útiles, alimentación y transporte escolar.

Ambos voceros concluyeron haciendo un llamado a padres, representantes y educadores para que se unan a esta «fiesta del futuro», poniendo todo su corazón en el proceso de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes de la región.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto