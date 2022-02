La dura confesión del Kun Agüero sobre su corazón

El argentino respondió a varias preguntas de sus fans en Twitter y apuntó que su último gol con el Barça fue el más especial en su carrera en LaLiga, además de desvelar varias curiosidades.

Leer Tambien: El Manchester City liquida al Sporting con una manita de goles en Lisboa

Tras su inesperada retirada por sus problemas cardíacos, Sergio Agüero está disfrutando de su vida fuera de los terrenos de juego y este martes quiso responder a varias preguntas de sus seguidores en las redes sociales y en Twitch sobre su exitosa carrera y también sobre alguna curiosidad extradeportiva.

Una de las confesiones más duras fue la que hizo en Twitch, cuando aseguró que su corazón todavía no funciona bien del todo tras la arritmia que le obligó a colgar las botas y que tiene miedo de poder tener otro problema en el futuro.

«Si intento jugar al futbol me quedo sin aliento. A veces me pregunto si podré volver a correr en mi vida. Solo siento que a veces mi corazón no funciona adecuadamente. Yo estoy pensando, ¿podré por lo menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. También es porque llevo bastante sin correr… Siento el corazón que va al palo. Mejor me quedo sentado, tranquilo, streameando», expresó Agüero. about:blank

Durante su interacción en Twitter, desde la cuenta oficial de LaLiga le preguntaron «¿Cuál había sido el gol más especial que has marcado?» en la competición y el argentino no tuvo dudas con su elección.

«Me quedo con el último gol al Madrid, porque no sabía que después me pasara del retiro. Será especial siempre, aunque perdimos», escribió Agüero, dejando claro que su paso por el Barça le marcó mucho pese a estar poco tiempo como azulgrana.

Además de quedarse con su gol en el último Clásico en el Camp Nou, Agüero también apuntó que espera que el Manchester City gane la Champions League, consideró a John Terry como el defensa más complicado de la Premier, mientras que Van Dijk, Sergio Ramos, Puyol y Ferdinand fueron otros de sus defensas más díficiles de superar.

Por su parte, Agüero eligió a Lampard por delante de Gerrard o Scholes en el famoso debate sobre quién es el mejor centrocampista inglés y que Phil Foden es su jugador favorito actualmente.

Otra de las preguntas que respondió Agüero es si conoce ya el motivo que le provocó las arritmias y le obligó a retirarse del fútbol profesional, algo que el argentino todavía no tiene claro a día de hoy.

«Uy porque tan agresivo jeee. No se que fue mi causa porque dejé el futbol. Todavía nadie supo que paso. Pudo haber sido el covid o la dosis. La realidad es que no se. Me paso y ahora me tengo que cuidar. Pero ya tenia algo antes y quizás haya activado no lo se», escribió Agüero, respondiendo a un seguidor un tanto maleducado que apuntaba que la vacuna contra la Covid podría ser la causa.

Sin café ni mate

Después de hablar de varios temas deportivos, Agüero también desveló que ya no puede tomar café ni mate por el tratamiento de sus problemas cardíacos. El argentino era un gran aficionado a las dos bebidas.

Mundo Deportivo