La diputada Tania Díaz tilda de ‘fake news’ afirmaciones sobre reclutamiento militar obligatorio en Venezuela

Durante su programa radial Sin Truco Ni Maña, la diputada a la Asamblea Nacional enfatizó que ahora los «jóvenes se presentan voluntariamente para prepararse para defender a nuestro país».

La diputada a la Asamblea Nacional, Tania Díaz, desmintió recientemente las afirmaciones sobre un supuesto reclutamiento obligatorio en Venezuela, calificándolo como una «fake news».

Durante su programa radial Sin Truco Ni Maña, Díaz enfatizó que «la recluta obligatoria la eliminó el Comandante Hugo Chávez; ahora los jóvenes se presentan voluntariamente para prepararse para defender a nuestro país».

Asimismo, recordó que, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, los jóvenes del pueblo eran obligados a prestar servicio militar. «Aquellas Fuerzas Armadas no tenían ni la cohesión ni el espíritu nacional ni la dignidad que tiene hoy en día nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)», afirmó.

La diputada concluyó destacando el interés de los jóvenes por unirse a la FANB de manera voluntaria: «Hoy los jóvenes quieren alistarse en la FANB, no hay que obligarlos, es una decisión propia, como quienes decidimos alistarnos en la Milicia Bolivariana para saber cómo podemos defender a nuestra Patria ante las amenazas del imperio».

