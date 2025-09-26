La diputada de la Asamblea Nacional Tania Díaz: La política de migración de EEUU. es una agresión directa contra México y Venezuela

La diputada a la Asamblea Nacional subrayó que el país norteamericano está atacando distintos pueblos, por distintas vías, utilizando la criminalización como excusa.

Este viernes, durante el Podcast Sin Truco ni Maña, la diputada a la Asamblea Nacional, Tania Díaz, destacó que existen 25 informes de las Naciones Unidas que respaldan la afirmación de que Venezuela no es ni productora, ni procesadora, ni tránsito, ni lavadora de dinero proveniente del narcotráfico.

En una edición especial, transmitida desde México, Díaz subrayó que Estados Unidos está atacando distintos pueblos, por distintas vías, utilizando la criminalización como excusa.

La legisladora también se refirió a la política migratoria de Estados Unidos, describiéndola como «una agresión directa contra México y Venezuela y contra los pueblos de Centroamérica». Además, recordó que el Gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo asesinatos en vivo y movilizando tropas en gran escala en el Mar Caribe.

La periodista mexicana Sasi Alejandre, quien participó como invitada en el podcast, enfatizó la importancia de Venezuela como un territorio que debe ser protegido. «Si cae Venezuela, caeríamos todos», advirtió.

Alejandre concluyó su intervención agregando que «la lucha de Venezuela no es una lucha ajena, es la lucha de la humanidad, tenemos que tener muy claro que México también está siendo amenazado, pero nunca va a ser una amenaza directa».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión