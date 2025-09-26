La Cruz Roja Venezolana anuncia operativo nacional para promover gestión de riesgos y prevención en comunidades

«Estas iniciativas incluirán simulacros de evacuación, talleres de primeros auxilios y campañas de sensibilización, orientadas a reducir la vulnerabilidad de la población», dijo el presidente del organismo humanitario, Luis Farías.

El año 2025 ha estado marcado por los efectos de la crisis climática en Venezuela causando inundaciones y desbordamientos de ríos, a lo que se suma la reciente actividad sísmica registrada el 25 de septiembre en el país. Ante ello, la Cruz Roja Venezolana subraya la necesidad de fortalecer la gestión de riesgos y la preparación colectiva frente a emergencias naturales, anunciando el desarrollo de una agenda de trabajo coordinada con las autoridades del Gobierno Nacional, siempre con apego a sus principios de neutralidad, independencia e imparcialidad.

Leer También: Presidente Nicolás Maduro recibe cartas de solidaridad de militares Colombianos para defender juntos el legado de libertad

El presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Manuel Farías, destacó que «la institución, a través de su red de voluntarios, impulsará programas de prevención y formación en escuelas, universidades y comunidades», con el objetivo de promover la cultura de la autoprotección y la resiliencia.

«Estas iniciativas incluirán simulacros de evacuación, talleres de primeros auxilios y campañas de sensibilización, orientadas a reducir la vulnerabilidad de la población», dijo.

Farias recordó con orgullo el legado de las brigadas escolares de la Cruz Roja, que durante décadas formaron a generaciones de jóvenes en primeros auxilios y gestión de riesgos, contribuyendo a consolidar una sociedad más consciente y preparada ante las emergencias. En este sentido, alertó la necesidad de fortalecer la conciencia ciudadana frente a los desafíos que impone la crisis climática y los desastres naturales.

«Hoy, en un contexto en el que las emergencias demandan respuestas cada vez más rápidas y coordinadas, la Cruz Roja Venezolana reafirma que su misión principal es proteger la vida y la dignidad humana. Por ello, mantenemos una participación activa en acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación, siempre de la mano de las comunidades y con la entrega desinteresada de nuestros voluntarios», afirmó.

La Cruz Roja Venezolana informó que en lo que va de 2025 ha atendido 133.000 personas en distintas emergencias a través de 15 proyectos e invitó a todos los sectores de la sociedad a sumarse, a través de sus 41 filiales en todo el país, a esta tarea colectiva de construir un país más seguro y resiliente, donde la prevención y la solidaridad sean pilares fundamentales para el bienestar de todos.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión