La criolla Yoveinny Mota quinta del mundo en 60m vallas de Belgrado

La plusmarquista nacional Yoveinny Mota puso a Venezuela en el mapa de los 60m vallas tras ubicarse en el quinto lugar de la final en el campeonato mundial bajo techo que se celebra en Belgrado, donde batió hasta tres veces su propio récord nacional, marca que fijó en 7.99 segundos.

La mirandina, que defiende en el exigente circuito de atletismo norteamericano universitario de la NCAA a los Razorbacks de Arkanzas, corrió 8.05 en la final del evento dominado por la francesa Cyréna Samba-Mayela (7.78). La plata y el bronce fueron para la representante de Las Bahamas Davynne Charlton (7.81) y Gabriele Cunningham de los Estados Unidos (7.87), respectivamente.

En su primera experiencia mundial adulta, Mota quebró hasta tres veces su récord nacional (8.12): primero fue cuarta en su serie con un 8.05 que la ubicaba, hasta ese punto, con la segunda mejor marca del ranking sudamericano de todos los tiempos.

Más tarde, ya en semifinales, cerró en el tercer puesto de su heat con un 7.99 que la convirtió en la primera mujer venezolana que baja de los 8 segundos en los 60m con vallas. Este tiempo, de nuevo el segundo mejor del ranking en el sur del continente, la envió a la gran final, donde repitió 8.05 para culminar su estreno en las ligas mayores del atletismo mundial con un histórico quinto puesto.

“Siento que ahora es que viene lo bueno. Creo que estoy joven y que me preparo para muchas cosas grandes”, explicó Mota. La venezolana agregó a través de sus redes sociales que “lo dejamos todo, absolutamente todo en la pista. Nos vamos de esta primera experiencia adulta con la sensación de que podemos lograr resultados increíbles”.

Mejor sudamericana

Yoveinny, de 21 años, fue la mejor atleta de Sudamérica en la segunda jornada del mundial indoor de Belgrado. La criolla pasó del sexto (8.12) al segundo escalón en el listado de todos los tiempos del cono sur en los 60m vallas, únicamente antecedida por la panameña Yveth Lewis (7.91).

La velocista ha batido e igualado hasta en trece ocasiones el récord nacional en lo que va de 2022: 8.29, 8.22, 8.22, 8.20, 8.18, 8.18, 8.13, 8.13, 8.12, 8.05, 7.99 y 8.05, los tres últimos dígitos este 19 de marzo en la capital de Serbia.

Dueña y señora de la vallas

Yoveinny es dueña de todos los récords nacionales del país en todas las categorías tanto a cielo abierto como a pista cubierta:

Al aire libre la criolla posee las marcas sénior y sub 23 de los 100m con vallas (12.95), así como el registro criollo sub 20 (13.25) y sub 18 (13.18).

Bajo techo, Mota ha logrado en las principales pistas de Estados Unidos la marca en los 200 lisos (23.75) y en los 60m vallas (7.99) en la categoría de mayores y sub 23. Los récords en los 60m planos (7.74) y 60m vallas sub 18, también le pertenecen.

Vivas finalista

El caraqueño David Vivas, primer velocista criollo en la historia de los mundiales indoor, cerró en el sexto puesto de su serie semifinal en los 60m planos con tiempo de 6.79. El su heat preliminar, el criollo registró 6.69, seis centésimas más que su mejor marca personal y récord nacional bajo techo de 6.63.

La participación de Venezuela en el Mundial Indoor de Belgrado culmina la mañana de este 20 de marzo con la final directa de Yulimar Rojas en salto triple. La venezolana buscará tres hitos en Serbia: ser la primera mujer en la historia de su prueba en ganar tres mundiales consecutivos, batir su propio récord del mundo (15.43) o quebrar el umbral de los 16 metros. Su competencia está pautada a las 6:00 de la mañana.

