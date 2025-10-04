La Corte Constitucional de Ecuador anula estado de excepción en cinco provincias

La Corte declaró que las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de Tsáchilas quedan libres de dicha decisión de Noboa, sin embargo, sí lo permitieron en Carchi e Imbabura.

La Corte Constitucional de Ecuador anuló el estado de excepción en cinco de las siete provincias del país donde el presidente Daniel Noboa lo había decretado frente a las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel, se informó este viernes 3 de octubre.

El alto tribunal declaró inconstitucional el estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de Tsáchilas al no verificarse los hechos que fundamenten la declaratoria.

En cambio sí lo admitió en las regiones de Carchi, fronteriza con Colombia; e Imbabura, esta última epicentro de las protestas por el paro, al sí valorar que existe una «grave conmoción interna».

La Corte también declaró la constitucionalidad de la medida de limitación del derecho a la libertad de reunión y el uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las provincias de Carchi e Imbabura, «en estricto apego al respeto al legítimo ejercicio del derecho a la protesta y resistencia pacífica».

No obstante, rechazó el toque de queda que regía desde las 22.00 hora local, hasta las 5.00 hora local.

El presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción apenas unos días después de que anunciara la eliminación del subsidio al diésel, y en vistas a las posibles nuevas protestas del movimiento indígena, al tratarse de un tema especialmente delicado dentro de la sociedad ecuatoriana.

En rechazo a la medida del combustible, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, convocó un paro nacional indefinido ara animar a la población a protestar y manifestarse contra el Gobierno.

Horas después, Noboa declaró feriado festivo nacional el jueves y viernes de la próxima semana, con el argumento de que busca fomentar el turismo interno de la nación.

Por el momento, las protestas se han desarrollado especialmente en la provincia de Imbabura y, a nivel nacional, se han saldado con un fallecido, más de 80 heridos y más de un centenar detenidos, de ellos doce en prisión preventiva bajo imputaciones de «terrorismo» realizadas por la Fiscalía.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión