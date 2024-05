¡Prevención! La Coral es la serpiente venenosa más abundante en Barquisimeto

Ante el accidente ofídico ocurrido durante el fin de semana en las instalaciones el Parque José María Ochoa Pile, mejor conocido como el Parque del Este, donde un quincuagenario tuvo un accidente ofídico con una serpiente coral. El equipo de Noticias Barquisimeto se trasladó a las instalaciones del Parque Zoológico y Botánico Bararida, para conocer más sobre el maravilloso mundo de las serpientes tanto venenosas, como no venenosas.

Inaugurado en el año 2000, el serpentario Sebastián de los Reyes es uno de los principales atractivos del Zoológico, al contar con decenas de especies de serpientes y el coordinador del recinto Felyer Romero del Grupo Guardaparques Universitario, relató el origen de este emblemático nombre: “El nombre del serpentario se debe a que el dio su vida por la noble labor de intentar rescatar una coral, desde su conocimiento el creyó que la podía tomar con la mano y la mordedura acabó con su vida, pero la serpiente fue resguardada en el parque“, explicó Romero, asegurando que es la serpiente venenosa que más abundante en Barquisimeto.

“La coral abunda mucho en Barquisimeto porque es una serpiente que está adaptada a los ambientes semiáridos, condiciones que cumple Barquisimeto. Es muy pequeña y escurridiza, importante entre cada dos anillos rojos, conseguimos tres anillos negros intercalados con blanco“, dijo Romero, informando que es una serpiente tranquila que se apoya en su color para intimidar a los posibles depredadores.

En el caso de los seres humanos, resaltó que esta serpiente no busca morder a una persona: “De presentarse un accidente es por manipulación de la persona o quizás sin darse cuenta pudo llegar a pisarla. Su boca no está apta para superar la tela de un pantalón o un zapato“, señaló el especialista durante la visita guiada, recordando que la mayoría de los accidentes es por manipulación del ejemplar.

Además, señaló que también existen las falsas corales quienes no cumplen con la alternabilidad de colores antes mencionada: “Esto no significa que vayamos por ahí agarrando las serpientes, estos son animales que no están acostumbrados al contacto humano. Lo mejor siempre es evitar este tipo de contactos“, apuntó el Guardaparque, invitando a las personas a que no se acerquen a ellas y soliciten ayuda.

Durante el recorrido Felyer Romero expuso que otras especies venenosas con presencia en la región semiárida del estado Lara son las cascabales y las mapanares, siendo las segundas mencionadas, otra de las especies con las que se producen más accidentes ofídicos en la región: “En el caso de las mapanares, tiene una adaptación muy buena a los ambientes y por eso produce muchos accidentes“, informando que su veneno actúa a nivel local a diferencia de la cascabel que genera un daño más sistémico.

Finalmente, hizo el llamado a las personas a solicitar ayuda a los cuerpos de seguridad competentes en este asunto de presentarse un encuentro con cualquier tipo de serpientes y así evitar una manipulación que pueda generar daños al ser humano: “En caso de una mordida, tratar de identificar al ejemplar, conservar la calma y solicitar ayuda en el centro de salud más cercano o en la red hospitalaria“, concluyó.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto