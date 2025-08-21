La comunidad gallega en Venezuela se digitaliza: Nace la primera app de censo para sus paisanos

La Oficina de Bienestar y Asuntos Sociales (OBAS) de Fillos de Galicia, con sede en el estado Lara, anunció el desarrollo de una innovadora aplicación que permitirá a los gallegos y sus descendientes en Lara, Yaracuy y Portuguesa registrarse y censarse digitalmente.

La herramienta, actualmente en fase Beta, recopilará información estadística por rangos de edad, sexo, ubicación, además de identificar cuántos son originarios de Galicia y cuántos forman parte de la diáspora por opción, hijos o nietos. El objetivo es consolidar datos clave para garantizar la atención integral de la comunidad gallega en esta región del país.

“Se trata de un paso fundamental para reconocernos, visibilizarnos y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad”, destacaron voceros de la institución a través de su cuenta en Instagram @fillosdegalicia.

Como parte de la iniciativa, se invita a participar en la selección del nombre de la aplicación a través de una encuesta en redes sociales o dejando sugerencias en los comentarios de la publicación, al que se puede accesar a través del siguiente enlace:

