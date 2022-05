La Champions condiciona el sueldo de Simeone en el Atlético de Madrid

La no clasificación afecta a contratos, que variarán sus emolumentos en el caso de que no alcanzarse el objetivo, tanto de entrenador como de jugadores.

El 14 de febrero de 2019, Simeone se convirtió en el entrenador de fútbol mejor pagado del mundo. Ese día, aquel año, renovaba su vínculo con el Atlético, banquillo al que llegó en diciembre de 2011, dos años más, del 2020 que terminaba entonces a 2022. Su sueldo, 24 millones de euros. Tres años más tarde, con el vínculo entre el argentino y el club rojiblanco extendido de nuevo, ahora hasta 2024, sigue siendo el técnico que más cobra del mundo: 3,33 millones brutos mensuales, por delante de los 1,89 de Guardiola y los 1,49 de Klopp, según señalaba hace unas semanas Frances Fooboll. Unos emolumentos a medida de lo que genera. Con el Cholo el Atleti no sólo ha vuelto a ganar, ocho títulos, el técnico que más en la historia rojiblanca, es que con el Cholo se acabaron los dientes de sierra, el subir y bajar en la tabla, temporada a temporada, jugar la Intertoto, ver la Champions por la tele. Con el Cholo, desde que llegó hace más de diez años, el Atlético siempre ha sido equipo Champions, ha estado entre los cuatro primeros. Una estabilidad que cimenta el club desde lo económico y que esta temporada aún no se ha conseguido. Si no se logra, además, Simeone dejará de ser el entrenador mejor pagado del mundo.

Hace años que los contratos del fútbol se convirtieron en laberintos llenos de aristas y cláusulas. En el caso de Simeone, podría existir una que rebaje su sueldo en función del objetivo primigenio: si el equipo no se mete en Champions éste disminuirá. Esa condición, la no clasificación, no romperá el contrato. No existe cláusula que contemple eso. Por contrato, Simeone seguirá siendo entrenador del Atlético: quedar quinto no quiebra el vínculo.

El final de la temporada, los cuatro partidos que quedan, va más allá. Es un final por una cifra cercana a los cien millones, lo que un equipo como el Atleti percibe por jugar la máxima competición europea. No sólo el sueldo del entrenador se vería afectado, también el de varios jugadores. El proyecto dejaría de ser el mismo. La Champions es un escaparate, el lugar donde todos quieren estar. Un objetivo que va más allá: sin Champions, el club se verá obligado a vender a alguna estrella, si no, las cuentas no cuadran. Tras la derrota ante el Levante, el tocar fondo del equipo esta temporada en la que a un equipo campeón se le reforzó con De Paul, Griezmann y Cunha y las cosas no han salido, se ha estrellado, el término LaLiga de 14 trajo seis victorias seguidas, tranquilidad. Pero la eliminación ante el City en cuartos de la Champions ha dejado tocado anímicamente al equipo del Cholo, incapaz de hacer un gol en cinco de los últimos seis partidos. Quedan cuatro partidos, y son cuatro finales. Lo que se juegan va más allá de los sueldos.

