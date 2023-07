La Catira Regional revela su rostro después de muchos años de incógnita

Sin duda alguna una gran figura que ha dejado huella en la mente y corazones de los venezolanos por su cuerpo, piel y manera de posar en campañas publicitarias es Alexandra Cardona, mejor conocida en todo el país como la Catira Regional.

La esbelta mujer comenzó en la industria del entretenimiento en el año 1995, tras protagonizar una campaña publicitaria de la empresa de bebidas, cerveza y malta Cervecería Regional.

Tras años con su identidad bastante oculta por un tema de contrato, la escultural criolla decidió mostrar al país su cara durante una entrevista muy significativa con el periodista Luis Olavarrieta en Europa.

Contrato de exclusividad

La mujer reveló durante la conversación que por su contrato de exclusividad con la empresa no podía revelar ni a su familia que era la despampanante mujer detrás de la famosa publicidad, la cual aún en muchos hogares venezolanos se conservan sus fotos.

Alexandra Cardona Ex Catira Regional

“Mi contrato se venció en el 2011, y había una cláusula que especificaba que no podía revelar mi identidad por un año y medio más. Y yo lo extendí por muchos años después”, indicó la ahora residenciada en Paris, Francia.

En este sentido, confesó que nunca quiso salir de Venezuela, pues su vida era muy cómoda trabajando con la marca nacional y que ha sido súper rudo enfrentar vivir en un país con un idioma, estaciones y personas totalmente diferentes.

"(…) No podía revelar mi identidad, tenía que guardar el secreto, no dar entrevistas… Todo lo que se pudiera hacer para que eso no saliera a la luz pública ni nadie descubriera quién era la persona que estaba detrás de esa campaña (…)”.



“Salí de Venezuela por casualidad, no lo hice intencionalmente o por la situación del país que me fui, yo estaba muy contenta en Venezuela en ese momento. Simplemente se me dio la oportunidad de viajar a Francia y me quedé”, dijo.

