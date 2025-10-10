La Casa Blanca criticó la decisión del Comité del Premio Nobel, alegando que priorizó la política por encima de la paz al otorgar el galardón a la líder opositora venezolana María Corina Machado en lugar del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Trump había manifestado en días recientes su deseo de ganar el Nobel de la Paz, coincidiendo con la negociación de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el movimiento palestino Hamás en Gaza. Este acuerdo se firmó justo un día antes del anuncio oficial del premio.

Leer también: Premio Nobel a María Corina Machado divide la opinión de los Venezolanos

El mandatario estadounidense defendió su candidatura argumentando que su mediación en la primera fase del alto el fuego en Gaza representaba la octava guerra que había terminado desde su regreso a la Casa Blanca. «Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas», comentó el presidente republicano.

La Casa Blanca: «El Premio Nobel antepone la política a la paz»

Reacciones y críticas

Steven Cheung, director de comunicación de la Casa Blanca, reafirmó la postura en X (antes Twitter): «El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz«.

Por otra parte, los expertos en el Premio Nobel habían señalado en los días previos al anuncio que Trump no tenía posibilidades reales de ganar. Argumentaron que sus políticas de «América Primero» (America First) contravienen los ideales del Premio de la Paz, establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB

Con información de DW

