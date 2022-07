La capitana Vinotinto Deyna Castellanos presenta un proyecto para impulsar el fútbol femenino (+Video)

La futbolista venezolana, Deyna Castellanos, ha sido de gran ayuda para otorgarle visibilidad y vitrina al talento femenino de nuestro país.

Castellanos se ha encargado de elevar al punto más alto a la bandera de Venezuela, desde la cancha demuestra ser una gran atleta que nació para triunfar.

Una garra que inspira a cualquier joven en el mundo, unas ganas de superación que se nota con solo mirar el intenso trabajo que ha realizado para llegar hasta la élite del fútbol femenino en Europa.

Caemos, 𝐧𝐨𝐬 𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬.

Ante la adversidad, 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚𝐦𝐨𝐬.

Respiramos y 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐝𝐨.

La ilusión 𝐢𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐚.

La mente, 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚.

Un paso más. 𝐔𝐧 𝐩𝐚𝐬𝐨 𝐚 𝐝𝐚𝐫.

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒈𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐. pic.twitter.com/VmbPBjskc1 — Vinotinto Femenina (@FemeninoFVF) July 24, 2022

Ahora “Queen” Deyna arranca un nuevo camino con un video publicado en su cuenta de la red social Instagram, oficializando un gran proyecto que será de mucha ayuda para catapultar las carreras de futbolistas venezolanas que esperan por una oportunidad en el extranjero.

El Programa de Educación y Deportes Queen Deyna tendrá el objetivo de otorgarles una oportunidad a 20 futbolistas jóvenes y talentosas del programa Clase 2022, para emprender rumbo a diferentes universidades de Estados Unidos.

“A través de este programa, espero animar a todas las niñas a buscar pastos más grandiosos y darse cuenta de que los deportes sí brindan un camino hacia una vida mejor”, escribió Deyna en el comunicado.

“Sé que ayudará a impactar las vidas de millones de niñas a escala mundial y seguiré comprometida a mostrar mi impacto en el deporte que amo dentro y fuera del campo”, confirmó la capitana de Venezuela.

En el cortometraje publicado en su cuenta, podemos disfrutar de distintos pasajes en la carrera joven de Deyna Castellanos, además, narra todo lo que ha vivido desde sus inicios en Maracay.

“Crecí sin ser consciente de lo complicado que era jugar al fútbol siendo niña. Los insultos, la falta de inversión, las barreras y la falta de visión de una cultura que ve al fútbol femenino como una carga”.

“En mi caso, el fútbol me dio la llave para abrir la puerta de la educación y esa bendición cambió el rumbo de mi vida por completo. A veces me pregunto: ¿Qué sería de la vida de Queen Deyna si no fuese tomado ese vuelo a Florida con 16 años de edad?”, comentó la venezolana.

“Aspirar a estas oportunidades no debería de ser tan difícil, sin embargo, lo es para la mayoría de niñas que sueñan con algo similar”.

Con el material audiovisual, Castellanos emprende este rumbo para ayudar a las chicas que sueñan con un futuro en el fútbol femenino mundial. Para obtener más información respecto al programa, Deyna invita a visitar este enlace.

