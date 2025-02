La cantautora Luz Beatriz cuenta cómo afrontar los retos en el mundo de la música para cumplir sus sueños

La talentosa y brillante cantante Luz Beatriz, en días pasados realizó el estreno de su nuevo proyecto musical, titulado «Mi pequeño espacio», en donde la artista abre su corazón un poco más, y se da a conocer más a profundidad con su público.

«Esta soy yo, esto es lo que le puedo dar a ustedes, como me presento ante los ojos de todos ustedes», relató la cantante en medio de su intervención en el programa Actualizando con Zuleydy Marquez, el cual transmite Somos TV y Somos 93.5 FM de forma simultánea.

En dicho programa, la cantante explicó que esta nueva canción representa los retos que ha enfrentado para poder abrirse paso en el mundo de la música, «yo empecé en una edad ya adulta y pensé que era imposible pero no ahí se ven, que los sueños es en realidad y el querer hacer las cosas con amor es la mejor señal que sí se puede y tú eres el ejemplo», relató.

Para ella, la edad no la considera un límite para cumplir los sueños y alcanzar las metas propuestas, sin embargo en un principio si veía un poco complicado lograr dicho sueño, «uno está sin darse cuenta que lo podemos hacer y que mientras estamos y este latiendo ese corazón tenemos vida y todo lo demás son creencias limitantes y paradigmas que nos han dicho, que puedes nada más hacer tus sueños hasta cierta edad», relató señalando que no es así en su visión de vida.

En este sentido, ve en la música una oportunidad para sentirse alegre y llena de vida, «dije bueno esto es un propósito de alma más que consciente de mi ser y que me cuesta un poco complacerlo y esta vez simplemente estoy complaciéndome a mí misma al hacer eso que me hace sentir en éxtasis», comentó llena de alegria.

Todo esto le da vida su nuevo proyecto, el cual ya representa su cuarto proyecto musical como cantautora, lo cual para sí misma es un ejercicio de libertad creativa, «han sido espontáneos y naturales al aire, no me he sentado diciendo que voy a escribir, una canción que hable y en este género tal, todo ha llegado de una manera espontánea y natural, la musa de la que tanto hablamos, esa musa simplemente ha llegado con esa canción», contó.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto