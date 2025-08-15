La cantante confesó haber sentido “una intrusión diaria” por no poseer los derechos de sus primeras grabaciones. “Pensaba en ello todos los días”, declaró.

Taylor Swift relató entre lágrimas el instante en el que recuperó los derechos de sus canciones y la reacción de su pareja, Travis Kelce, durante su primera aparición en el podcast New Heights, presentado por el jugador de fútbol americano y su hermano, Jason Kelce.

Leer También: La cantante Cubana Camila Cabello revive un clásico de Shakira y fans piden que visite Colombia

De acuerdo a lo narrado por la artista, la noticia llegó a Swift mientras se encontraba en Kansas City, un hecho que marcó una de las experiencias más personales y emotivas de la cantante en los últimos años.

La cantante confesó haber sentido “una intrusión diaria” por no poseer los derechos de sus primeras grabaciones. “Pensaba en ello todos los días”, declaró.

En ese sentido, priorizó un enfoque emocional durante el proceso de compra para recalcar la relevancia personal que tienen esas composiciones.

“Son mis diarios escritos a mano de toda la vida… todo lo que he hecho está en ese catálogo”, sostuvo.

Durante la conversación, Taylor Swift narró cómo pidió a su madre, Andrea Swift, y a su hermano, Austin Swift, que fueran quienes se reunieran con el fondo de inversión Shamrock Capital, entonces titular de sus masters.

“Envié a mi mamá y a mi hermano para contarles lo que significaba esto para mí”, compartió, antes de admitir que hablar de la experiencia todavía la emociona.

En ese momento, Travis Kelce la abrazó, en un gesto de apoyo que describió como uno de los recuerdos más íntimos de su relación.

La confirmación de la compra definitiva del catálogo llegó poco después del Super Bowl, mientras Swift pasaba unos días en Kansas City con Kelce; su madre fue quien le informó: “‘Conseguimos tu música’”, recordó.

La reacción de Swift fue inmediata: “Golpeé el suelo, literalmente. No podía dejar de llorar”.

El relato además incluye un momento íntimo con Travis Kelce. “Entré a la habitación; él jugaba videojuegos. Dejó el casco y, al verme llorando, pensó que algo malo ocurría. Le dije: ‘Recuperé mi música’, y empecé a sollozar. No tenía fuerzas para sostenerme”.

Kelce, por su parte, respondió entre risas: “Solo eras peso muerto”, a lo que la intérprete replicó: “Sí, este hecho cambió mi vida. No puedo creerlo aún”.

Ambos reconocieron estar sumamente emocionados durante esa escena. “Estoy tan agradecida de que estuvieras allí, fue algo transformador”, añadió Swift.

Taylor Swift habló tan abiertamente sobre la repercusión emocional que tuvo para ella recuperar sus derechos.

“Cada día pienso en este asunto, pero ahora me siento afortunada en lugar de herida. Me cambió por completo”, explicó en el podcast.

La cantautora también se refirió a la curiosidad pública por la relación con Kelce.

En tono distendido, Swift agradeció los gestos “tremendamente románticos” del deportista y recordó cómo todo comenzó cuando Kelce expresó su deseo de conocerla durante una edición anterior del podcast.

“Es una locura que usara su podcast como una especie de aplicación para citas”, bromeó.

Gestos y revelaciones desde “New Heights”

En otra sección del episodio, la cantante repasó los orígenes de su relación con Travis Kelce, marcada por la espontaneidad y los gestos públicos del jugador.

Taylor Swift recordó el momento en que su novio contó que intentó entregarle una pulsera con su número durante un concierto de la gira Eras Tour en Kansas City.

“Pensé que era el mayor gesto romántico el simplemente decir: ‘Quiero salir contigo’”, afirmó ella.

Inicialmente, la cantante consideró la táctica como un acto impulsivo, pero terminó viéndolo como algo propio de las historias sobre las que siempre ha escrito canciones.

“Se sintió como una escena de una película de los 80. Él estaba bajo mi ventana con un radiocasete, como diciendo: ‘¿Quieres ser mi novia?’”, relató Swift.

Kelce, por su parte, se declaró “el hombre más afortunado del mundo” durante la entrevista.

El vínculo entre ambos creció a partir de este episodio. Swift explicó que recibió constantemente comentarios y recomendaciones sobre el deportista de su entorno cercano.

“Mucha gente me habló bien de Travis, desde familiares hasta amigos y conocidos del mundo del deporte. Eso no suele pasar”, declaró la cantante.

Además, la ganadora del Grammy habló sobre otros aspectos de su vida personal, incluyendo los avances médicos de su padre, Scott Swift, y su madre, que se recuperan de procedimientos recientes, remarcando que su familia es “su pilar”.

Taylor Swift compartió detalles sobre la colaboración musical de los productores Max Martin y Shellback en su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, que se lanzará el 3 de octubre y consta de 12 canciones. Kelce calificó todas las canciones como “aciertos”.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión