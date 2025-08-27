La cantante Estadounidense Taylor Swift anuncia su boda con el jugador de Fútbol Americano Travis Kelce

La cantante y el jugador de fútbol americano han compartido la noticia de su compromiso con sus millones de seguidores en Instagram.

Este agosto está siendo un mes de grandes noticias para Taylor Swift y sus millones de seguidores de todo el mundo. Primero, noticias importantes en cuanto a su carrera: el pasado 12 de agosto la artista adelantaba que iba a publicar su nuevo álbum; y poco después se convertía de nuevo en protagonista de los titulares cuando daba más detalles sobre The Life of a Showgirl en el podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Y este martes, 26 de agosto, ha dado una noticia importante sobre su vida: la cantante de Pensilvania, de 35 años, ha anunciado su boda con el deportista, también de 35 años.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”. Con este mensaje ha anunciado su boda a sus 280 millones de seguidores en Instagram. Un mensaje publicado al mismo tiempo en la cuenta de Kelce, con siete millones de seguidores en la misma red social.

Acompañando el mensaje, han publicado un carrusel de fotos sobre el momento de la pedida de mano: Travis Kelce arrodillado en un jardín repleto de flores, la pareja abrazada y, por supuesto, un primer plano del anillo de la cantante. En apenas media hora, la publicación de la cantante de éxitos como Cruel Summer —que ha cerrado a comentarios— acumulaba ya más de dos millones de Me gusta. Según la revista People, Kelce le ha propuesto matrimonio con un anillo que diseñó con Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry.

Su mediática relación con Taylor Swift fue precisamente motivo de una entrevista de Travis Kelce publicada recientemente en la revista GQ. Un romance que es clave para interpretar el presente del chico de Westlake y, por tanto, también su futuro.

En la publicación aseguraba que él, como deportista profesional, y ella, como cantante de altas ligas, tienen mucho en común: “Nunca había conocido a alguien en mi misma situación, no había tenido una pareja que entendiera el escrutinio, los altibajos de estar frente a millones de personas. Fue muy fácil identificarme con ella, ver lo agotada que se sentía después de los conciertos. Puede que no se considere una atleta. Ella nunca le diría a nadie que lo es. Pero he visto lo que pasa. He visto la cantidad de trabajo que realiza, y es alucinante”.

Preguntado sobre otra entrevista pasada, en la que se le ocurrió decir que su pareja ideal tendría que compartir algunas cualidades con su madre, Kelce se mojaba enumerando lo que la cantante tiene en común con su progenitora: “Su amabilidad, su sinceridad, su capacidad para saludar a todos en una habitación”, decía la estrella de los Kansas City Chiefs, para destacar también: “Su capacidad para mostrar amor y apoyo pase lo que pase. Y, además, su ética de trabajo. Vi a mi madre alcanzar las metas que se había propuesto, pasar de cajera a trabajar en los puestos más altos (del sector bancario)”.

La cantante y compositora finalizó el pasado 8 de diciembre en Vancouver, Canadá, la interminable gira con la que hacía un repaso por sus 19 años de carrera.

The Eras Tour se convirtió en la de mayor recaudación de la historia. Las cifras son claras: 22 meses de tour, 149 conciertos —tres de ellos, en Viena (Austria), tuvieron que ser cancelados por una amenaza de atentado terrorista—, 10 millones de espectadores y 2.000 millones de dólares de ingresos.

Tras el fin de su tour, frenó su exposición mediática dejándose ver en muy pocas ocasiones, y la mayoría de ellas para apoyar a su pareja. De hecho, desde que empezó a acudir a los partidos, la NFL también se vio beneficiada del efecto Taylor, generando millones de dólares en publicidad para la liga de fútbol americano estadounidense. Además, no faltó a los Grammy el pasado mes de febrero, donde se fue de vacío pese a estar nominada en seis categorías.

La relación de la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs se confirmó en septiembre de 2023 —no está claro cuándo se inició exactamente—. En abril de 2023, se conocía la ruptura de Taylor Swift y el actor británico Joe Alwyn después de seis años de relación.

Volvió de nuevo a los titulares cuando en mayo el diario británico The Sun publicaba en exclusiva la supuesta nueva relación entre la cantante y Matt Healey, vocalista del grupo The 1975. Desde aquel momento, las informaciones sobre su noviazgo, las muestras de complicidad y sus encuentros públicos no dejaron de repetirse. Y en la era de las redes sociales todo ello quedó reflejado en vídeos y fotos.

La confirmación llegó después de que ambos saliesen de la mano de una cita en un club privado con membresía en Nueva York. Pero ambos estaban de gira, ambos estaban ocupados, y a pesar de las buenas intenciones, fue de nuevo ‘TMZ’ el medio que anunció, en junio de ese año, que lo de Swift y Healey había sido tan solo un romance de verano.

La cantante estadounidense volvió a abrirse al amor cuando el 15 de octubre confirmó, después de meses de especulaciones, que había comenzado un romance con el que ahora es su prometido.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión