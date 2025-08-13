La cantante Estadounidense Taylor Swift anuncia el estreno de su nuevo álbum «The Life of a Showgirl»

No hay fecha de lanzamiento confirmada ni portada revelada. En su web oficial ya está disponible la preventa en formatos de vinilo, casete y CD, acompañados de imágenes borrosas y un candado naranja.

La cantante estadounidense, Taylor Swift, reveló este martes 12 de agosto que su próximo disco se llamará The Life of a Showgirl. El anuncio se dio pasada la medianoche de Estados Unidos, cuando el contador en su página oficial llegó a las 00:12 a. m. y mostró el nombre del proyecto.

En un clip publicado en Instagram, la cantante apareció con un maletín verde menta con las iniciales «TS» en naranja y dijo: «Este es mi nuevo álbum». La escena formó parte de la grabación del pódcast New Heights, conducido por Travis Kelce, su pareja, y Jason Kelce, exjugador de la NFL. El episodio se publicará este miércoles a las 19:00 (18:00 en Ecuador), y se espera que incluya más detalles.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Taylor Swift?

No hay fecha de lanzamiento confirmada ni portada revelada. En su web oficial ya está disponible la preventa en formatos de vinilo, casete y CD, acompañados de imágenes borrosas y un candado naranja. La información para compradores señala que los envíos se harán antes del 13 de octubre, sin que eso implique necesariamente el estreno en esa fecha.

¿Por qué es famosa Taylor Swift?

Este es su primer álbum original desde The Tortured Poets Department, lanzado en abril de 2024 en medio de la Eras Tour. Aquel trabajo incluyó 31 canciones y llevó a la artista a modificar el repertorio en directo.

En mayo, la intérprete confirmó que recuperó los derechos de sus seis primeros discos, cerrando una disputa que comenzó en 2019. Desde 2021 ha publicado cuatro regrabaciones bajo el sello Taylor’s Version y aún faltan dos por salir.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión