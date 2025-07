La cantante Estadounidense Lady Gaga sufre una aparatosa caída durante uno de sus conciertos en Las Vegas

El instante fue captado en vídeo y se ha viralizado en las redes sociales, pero muchos de sus seguidores están comentando que debería ser eliminado.

Después de su gira Chromatica Ball en 2022, Lady Gaga no tenía pensado hacer un nuevo tour. Sin embargo, la respuesta de sus fans hizo que se replantease la idea tras lanzar Mayhem, su nuevo álbum, y así surgió su vuelta a los escenarios con The MAYHEM Ball.

Leer También: Festival de Danzas 2025: Un estallido de talento, color y alegría en el Lara Fest

Ahora, inmersa en la gira, Gaga ha actuado en Las Vegas, donde ha protagonizado un embarazoso momento mientras cantaba Vanish Into You. La artista quiso interactuar con el público y bajó del escenario para acercarse a sus fans, momento exacto en el que perdió el equilibrio y se cayó al suelo.

El instante fue captado en vídeo y se ha viralizado en las redes sociales, pero muchos de sus seguidores están comentando que debería ser eliminado. «¿Puedes borrarlo? Está a punto de hacerse viral un tuit que la critica por casi hacerse daño», comenta un usuario, al que se suman muchos más.

Sin embargo, la cantante se levantó inmediatamente y continuó con la actuación entre aplausos del público, que celebró su profesionalidad. Un miembro del equipo de cámaras también estuvo a punto de caer al suelo segundos antes de que cayera Lady Gaga, tal y como se ve en el vídeo.

Otro de los momentos más comentados de la noche fue cuando, para interpretar How Bad Do U Want Me, apareció sin maquillaje, sin peluca y luciendo únicamente un body negro, un abrigo de cuero, gorro y gafas de sol.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión