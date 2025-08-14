La cantante Cubana Camila Cabello revive un clásico de Shakira y fans piden que visite Colombia

El gesto de la cantante cubana coincide con un momento especial para Shakira, quien celebra el éxito de su Las mujeres ya no lloran World Tour, reconocida por Sony Music Latin como la gira latina más grande de 2025.

Camila Cabello sorprendió a millones de seguidores al interpretar «Si te vas», uno de los temas más emblemáticos de Shakira, y compartir el momento en su cuenta de TikTok.

Leer También: Jeremías ofrecerá concierto «En íntimo» en Barquisimeto

El video, grabado desde una habitación de hotel en Taiwán, estuvo acompañado del mensaje «Cantando shak de mi hotel room en taiwan».

Su letra y estilo, que fusionan pop y rock, marcaron un momento clave en la proyección de su carrera y en su posicionamiento como una de las voces más influyentes de la música en español.

El gesto de Cabello coincide con un momento especial para Shakira, quien celebra el éxito de su Las mujeres ya no lloran World Tour, reconocida por Sony Music Latin como la gira latina más grande de 2025, con 22 fechas agotadas en Norteamérica.

En este recorrido, la artista ha contado con el apoyo de figuras como Chris Martin (Coldplay), Alejandro Sanz, Rauw Alejandro, Ozuna y Wyclef Jean, además del fervor de miles de seguidores que corearon cada canción en sus conciertos.

En la publicación de Cabello, que rápidamente acumuló miles de reproducciones, los comentarios se llenaron de elogios a la interpretación de la joven por mantener la esencia melódica y el estilo original de la canción.

La admiración hacia Shakira no es nueva entre artistas de distintas generaciones y géneros. En el caso de Camila Cabello, esta conexión tiene un matiz especial, pues fue criada en un entorno multicultural por su familia cubano-mexicana y ha construido gran parte de su carrera en inglés, pero siempre ha incluido canciones en español.

Desde su paso por Fifth Harmony, Cabello ha desarrollado una identidad artística que combina sonidos globales con influencias hispanas. Temas como Ambulancia, junto a Camilo Echeverry, reflejan su interés en fortalecer su repertorio en español, por lo que sus seguidores siguen a la expectativa de una posible colaboración con Shakira.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión