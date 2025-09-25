“La cama parecía una mecedora”: Barquisimetanos relatan lo vivido durante el temblor

La rutina de la tarde-noche de este miércoles se vio abruptamente interrumpida por una serie de movimientos telúricos que sacudieron los nueve municipios del estado Lara. El sismo, que se prolongó durante varios segundos y tuvo numerosas réplicas, generó una inmediata alteración en la vida diaria de los larenses.

El equipo de Noticias Barquisimeto salió a las calles para recopilar testimonios de primera mano, conociendo la reacción y la ubicación de los ciudadanos en el momento exacto del temblor.

Las experiencias recogidas reflejan la sorpresa y la intensidad del evento, especialmente el primer movimiento, reportado como el más fuerte. José Agüero relató el sobresalto en su descanso: «La cama se movió y yo me desperté muy asustado. Pregunté qué pasaba y mi familia me dijo que era que estaba temblando».

Por su parte, Yolanda Montes de Oca describió vívidamente la sensación de movimiento: «Sentí los tres temblores, pero el primero que sentí fue el más fuerte en la cama, se mecía como una mecedora. Hay que rezar mucho a Dios».

Otros ciudadanos sintieron la fuerza del movimiento en sus hogares: Ramón Herrera afirmó: «Sentí que se movían muchas cosas de la casa, todo lo sentí muy fuerte».

Algunos entrevistados hicieron un llamado a la serenidad y a reflexionar sobre la naturaleza. Jhon Quiroga percibió el sismo en dos fases distintas: «Yo creo que fueron dos veces, lo sentí súper fuerte y la segunda sí estuvo más suave. Entonces, puede ser que tengamos que tener más conciencia de la naturaleza, el ambiente, y amar más la Tierra y no contaminarla».

Johan Durán, aunque sorprendido, mantuvo la compostura: «Yo estaba sentado en la casa, y siento que se me movió toda la silla. Normal, hay que guardar la calma».

La situación ha servido como un recordatorio de la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales y la importancia de mantener la calma durante este tipo de eventos.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto