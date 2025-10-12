La batalla por la Copa América comenzó con todo el éxito en Barquisimeto

​El Gimnasio Bertha Carrero de Barquisimeto se convirtió este domingo, en el Día de la Resistencia Indígena, en el epicentro de la pasión por el voleibol, al arrancar con éxito la Copa América de Voleibol. El certamen, que busca reactivar y mantener viva la disciplina en el estado Lara, convocó a varios de los equipos más entusiastas de la región para una jornada cargada de emocionantes encuentros, demostrando una vez más que la ciudad musical es también capital deportiva.

​El Bertha Carrero se llenó de adrenalina

​El silbato inicial sonó puntualmente en horas de la mañana de este domingo 12 de octubre en el emblemático Gimnasio Bertha Carrero de Barquisimeto, en el estado Lara. Lo que se puso en marcha fue la Copa América de Voleibol, un torneo de clubes locales cuyo principal objetivo es mantener activa la disciplina y fomentar la competitividad en la región.

​La jornada arrancó con el duelo femenino de alto voltaje, un encuentro que muchos esperaban. Las damas de Abogadas y Fundavol se encargaron de calentar la cancha, regalando a los asistentes un inicio electrizante. El partido, definido a tres sets, mostró la garra y la estrategia de ambos conjuntos, con las jugadoras dejando el corazón en cada remate y defensa. El público, que llenó las tribunas, no paraba de aplaudir y corear, creando ese ambiente festivo tan característico del deporte larense.

​La acción subió de tono con la categoría masculina

​Tras el vibrante inicio femenino, la atención se centrará en la categoría masculina con una serie de enfrentamientos que definirán el camino hacia la gran final.

El primer pulso varonil será protagonizado por No Mercy y T40. Este encuentro será un verdadero espectáculo de poder y agilidad. Se podrá confirmar cómo los muchachos de ambos equipos se esforzarán al máximo, con saques potentes y bloqueos firmes.

“Es impresionante la energía que hay aquí. Jugar en el Bertha Carrero siempre es especial, te sientes cerca de la gente”, comentó el coordinador del gimnasio Bertha Carrero, Jorge Canelón.

​Luego vendrá el duelo entre Abogados y Fundavol. Este partido será notable por su alta dosis técnica. La experiencia de algunos jugadores se combinará con la juventud de otros, haciendo de este cruce uno de los más atractivos de la jornada.

​La tarde se reserva los momentos decisivos: el Partido por el Tercer Lugar Masculino y, finalmente, la Gran Final Masculina, donde se coronaría al campeón absoluto de esta edición de la Copa América de Voleibol. La emoción se palpaba en cada rincón, desde los banquillos hasta la primera fila, con los fanáticos registrando cada jugada en sus teléfonos para compartir la pasión en las redes sociales.

​Voleibol con sabor a Barquisimeto

​Lo que se vive este domingo en el Bertha Carrero no es solo un torneo; es una reafirmación del compromiso que tienen atletas y organizadores con el voleibol local. Si bien la «Copa América» a nivel internacional reúne a selecciones nacionales, este evento larense adopta un nombre que simboliza la ambición de un alto nivel de competencia entre clubes. Es un esfuerzo palpable de la comunidad por rescatar y honrar la tradición voleibolística del estado.

​Un organizador, con el sudor en la frente pero una sonrisa de oreja a oreja, lo resumió perfectamente: “Lo más bonito de este torneo es que une a la familia del voleibol. Vemos a exatletas, a las nuevas generaciones y a mucha gente de la comunidad que viene a apoyar. Este es el espíritu que queremos mantener, que el Bertha Carrero siga siendo el hogar de nuestro deporte”, comento el profesor Jorge Canelón.

​La exitosa jornada de este domingo 12 de octubre en Barquisimeto es una prueba contundente de que el voleibol en Lara es uno de los deportes más disputados y exitosos.

​Este tipo de eventos no solo promueve la sana competencia, sino que también sirve como una importante vitrina para el talento local, dando a los jóvenes larenses una plataforma para brillar.



​Una proyección firme para la «Ciudad Musical»

