“La base de hacer arte es atreverse sin importar el resultado final”

La artista plástico Betania Aventura, dicta taller interactivo de pintura en retrato este 29 de octubre

La pintura de retrato es un género en pintura, donde la intención es representar un sujeto humano, en este caso también puede describir el retrato real pintado. Los retratistas pueden crear su trabajo por encargo, para personas públicas y privadas, o pueden inspirarse en la admiración o el afecto por el tema. Los retratos a menudo son importantes registros estatales y familiares, así como recuerdos.

Históricamente, las pinturas de retratos han conmemorado principalmente a los ricos y poderosos. Con el tiempo, sin embargo, se volvió más común que los patrones de clase media encargaran retratos de sus familias y colegas. En la actualidad, los cuadros, los gobiernos, las empresas, los grupos, los clubes y las personas encargan las pinturas de retratos. Además de pintar, los retratos también se pueden hacer en otros medios como grabado, litografía, fotografía, vídeo y medios digitales.

Basándose en estos términos, explicados por medio del portal web de Arte, cultura e historia. La artista de artes plástica oriunda del estado Bolívar Betania Aventure, explicó para el equipo de Actualizando y de Noticias Barquisimeto que el mundo del arte tiene muchas ramificaciones, la pintura para ella representa su día a día que le ha permitido trabajar, vivir y enseñar, ya que lo practica desde los 9 años y eso le abrió nuevas expectativas y nueva forma de ver la vida.

Destacó, que la pintura viene desde la era de la prehistórica, luego de un tiempo comenzaron las imágenes morfológicas hasta llegar a la era del retrato, este ha venido transformándose. “Con el tiempo he experimentados diferentes cosas, desde las más básicas con trazos hasta el juego de las diferentes técnicas que se realiza hoy en día”

Así mismo resaltó que, el retrato forma parte de lo contemporáneo, ya que se pueden fusionar los materiales y las diferentes técnicas. “El retrato me ha permitido atreverme hacer cosas a las que yo misma no creí posible, en mi caso particular he pintado bajo la temática de Frida Kahlo, que me abrió las puertas en muchas partes, es por ello que actualmente me dedico a dictar talleres interactivos.”

Para pintar solo debemos hacerlo sin importar el resultado.

“La propuesta de la joven resalta en dar a conocer a las personas que no se atreven a pintar a que, si pueden hacerlo, solo se deben atrever ya con eso gran parte del resultado final esta ganado.”

Para conocer más sobre el trabajo de la joven Betania Aventure, pueden comunicarse al 04147654404 y por a través de su cuenta @betaaventure_art

Zuleydy Márquez / Noticias Barquisimeto