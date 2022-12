La banda de Rock Red Hot Chili Peppers se va de gira

La banda anunció una gira donde darán varios conciertos en festivales y estadios. La información la dieron luego de finalizar un tour mundial este 2023, en paralelo con el lanzamiento de dos álbumes.

La gira mundial de la banda tendrá 23 paradas y comenzará el 29 de marzo en BC Place, en Vancouver, refiera el portal La Mosca.

Luego será en Las Vegas, San Diego, Houston, Lisboa, Madrid, Viena y más ciudades, antes de terminar el 23 de julio en Glasgow, Escocia.

Previamente, los Peppers habían sido anunciados como artistas principales del festival Vive Latino. Esto se realizará el 18 y 19 de marzo en la Ciudad de México.

Red Hot Chili Peppers nuevos premiaciones

En fechas selectas de la gira los acompañarán The Strokes, Iggy Pop, The Roots, The Mars Volta, St. Vincent, City and Colour, Thundercat y King Princess. Los boletos saldrán a la venta el 9 de diciembre a las 10 a.m. en el sitio redhotchilipeppers.com.

Recientemente, los Peppers fueron reconocidos con el premio Global Icon en los Premios MTV a los Videos Musicales, y su sencillo “Black Summer″ también se llevó el premio a mejor Video de Rock.

La publicación especializada Pollstar colocó a los Peppers en el cuarto puesto de sus giras más lucrativas de 2022, detrás de Bad Bunny, Elton John y Lady Gaga, con ingresos promedio por ciudad de 5.605.217 dólares y un costo promedio por boleto de 134,39 dólares.

Con información de: Venezuela News