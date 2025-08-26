La banda Británica Coldplay transmitirá en vivo a la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela en Wembley: Sepa cuándo y dónde verlo

“Dándole al mundo la oportunidad de ver la impresionante actuación de la orquesta”, escribió la banda británica en sus redes sociales.

Coldplay anunció la transmisión en vivo del set de apertura de su concierto en Wembley Stadium de Londres, Reino Unido, en manos del director de orquesta Gustavo Dudamel y la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, este martes.

En una publicación realizada por la banda británica, detalló que la transmisión será a través de su canal de YouTube a partir de las 11:00 de la mañana, hora Venezuela.

“Dándole al mundo la oportunidad de ver la impresionante actuación de la orquesta”, escribió Codlplay.

