La Asamblea Nacional aprueba por unanimidad el Tratado de Asociación entre Venezuela y Rusia

La Asamblea Nacional aprobó este jueves por unanimidad el Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia. Este será posteriormente firmado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

En su intervención, el diputado de la cámara legislativa, Roy Daza, aseveró que este tratado posee una gran importancia, ya que está orientado a impulsar la cooperación de ambos países a largo plazo. «No estamos hablando de una coyuntura, estamos hablando de un trabajo que se genera hacia el futuro», expresó el legislador.

Asimismo, el parlamentario manifestó que «todo este trabajo responde a una interacción muy dinámica que se ha dado en el plano político, comercial, diplomático, y esto se ha llevado al más alto nivel. Nosotros, con otras naciones, tenemos relaciones de muy alto nivel».

Finalmente, el diputado disputó que la validación de este acuerdo refleja el carácter de un mundo multipolar. «Nosotros podremos decir que otro mundo es posible y ya estamos caminando en esa dirección».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión