La Asamblea Nacional (AN) llama a la unidad y a la paz: «Hoy no es un día para parcializaciones políticas»

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez rechazó el accionar de la administración de Donald Trump y reafirmó su apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro, ante los intentos extranjeros de debilitar al país.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, denunció que Estados Unidos acusa a Venezuela «con informes amañados» y «sin evidencia».

En ese sentido, Rodríguez hizo un llamado a preservar la estabilidad y la concordia en la región, destacando la importancia de que prevalezca la paz en Venezuela, América Latina y el Caribe.

“Hoy no es un día para parcializaciones políticas, hoy no es un día para diferentes posiciones, hoy es un día para una sola la mención, para una sola acción: Hoy es un día para defender a la patria venezolana”, dijo un Acto en Defensa de la soberanía y la paz de Venezuela, América Latina y el Caribe”, con la presencia de todos los Poderes Públicos en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo.

Como parte central del acto, se procedió a la lectura del «Manifiesto en Defensa de la Soberanía y la Paz de Venezuela, América Latina y el Caribe como territorios de paz», documento que reitera el derecho irrenunciable de la nación a su autodeterminación.

«Las venezolanas y los venezolanos, nuestro Estado democrático y social de derecho y de justicia y sus instituciones republicanas, rechazamos las recientes narrativas fabricadas contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, llenas de acusaciones sin evidencia y con informes amañados que buscan mancillar, sin lograrlo por supuesto, violar e ignorar la soberanía e independencia de nuestra nación», explicó el diputado.