La artista Jennifer Lopez es rechazada en una tienda de Chanel en Turquía y así reacciona

La cantante estadounidense no se alteró y respondió tranquila «Bien, no hay problema», y se retiró del local sin mostrar molestia alguna.

La estrella pop estadounidense Jennifer Lopez vivió un momento inesperado en Turquía, cuando un guardia de seguridad le impidió el ingreso a una tienda de Chanel en Estambul, alegando que el local estaba al máximo de su capacidad.

El hecho ocurrió el lunes, durante una visita al centro comercial Istinye Park, en la víspera de su concierto en la ciudad, informó el medio Türkiye Today.

Según la prensa local, la artista reaccionó con calma. Respondió: «Bien, no hay problema», y se retiró sin mostrar molestia. Posteriormente, personal de la tienda se acercó para invitarla a entrar, pero Lopez declinó y continuó con su recorrido.

Durante su jornada de compras, pasó cerca de tres horas en las tiendas de moda de Celine y Beymen, donde realizó adquisiciones por decenas de miles de dólares, según el portal Patronlar Dünyası.

