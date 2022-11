¡La arepa llegó a Catar!

Actualmente, todo el mundo está atento al Mundial Qatar 2022 y la migración venezolana no se ha quedado fuera del evento. En la capital del país medioriental se ubica Doha Roastery (@doha.roastery), un restaurante de comida venezolana que ha deleitado a cataríes y fanáticos del fútbol.

Aryam Elizabeth Ladera, una caraqueña de 37 años, contó que decidió abrir en 2017 su propio restaurante enfocado en comida venezolana, luego de que haber migrado a un país tan lejano de su tierra natal y cuya cultura la hiciera extrañar los sabores típicos de la gastronomía criolla.

«Decidí emigrar porque me enamoré perdidamente de un hombre catarí que vivía al otro lado del mundo. Cuando lo conocí ya era musulmana, puesto que me convertí a la religión islámica hace 18 años (…) Me mudé a Doha apenas nos casamos y Catar se convirtió en mi segundo hogar», dijo Ladera.

La venezolana y su esposo se casaron hace ocho años en la mezquita Ibrahim Bin Abdul Aziz Al Ibrahim de Caracas y tuvieron tres hijas. «Aunque siempre extraño a mi país, estoy muy agradecida de haber echado raíces acá», dijo la venezolana.

Según cuenta Ladera, la idea de abrir su propio negocio surge de la necesidad de generar mayores ingresos económicos y por la nostalgia que le causaba degustar los sabores de su hogar. «Yo soy chef profesional. Me hacía falta volver a trabajar en mi área y me propuse hacer algo que rescatara los sabores venezolanos acá».

Con ayuda de su esposo comenzó a instruirse en el área del café de especialidad para también incluirlo dentro del menú, en donde los clientes pueden elegir una arepa, tequeños, cachapas, mondongos, tres leches y otras preparaciones con sello venezolano. «Es un proceso al que aún hoy en día estamos añadiendo cosas nuevas. Queremos ver crecer a las comunidades latinoamericana y venezolana», dijo.

Aryam Ladera asegura que en Catar hay muchas familias venezolanas y que a los cataríes les encanta el sabor de las comidas de Venezuela, pero se inclinan más a probar el café de especialidad, razón por la que lo incluyeron en su proyecto.

La venezolana asegura que ha tenido mucho trabajo desde que comenzaron a llegar turistas que quieren asistir al Mundial de Fútbol 2022. «Estamos extasiados con lo que ha ocurrido con este Mundial (…) Los fanáticos no han parado de comunicar su felicidad de estar aquí (…) Estoy muy orgullosa de poder recibir y deleitar a los fanáticos con el que es hoy es el único restaurante de gastronomía venezolana en la región«, comentó.

La migrante venezolana dice que espera siempre estar a la disposición de los visitantes y poder tener algo que ofrecerles para dar a conocer los sabores y costumbres de su país natal.

