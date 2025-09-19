La actriz y presentadora Adamaris López sorprende a sus seguidores por su conexión con la cultura Venezolana (+Video)

Durante una interacción que se viralizó, López demostró su cercanía con algunas de las expresiones populares del gentilicio venezolano y afirmó que su plato preferido es «la reina pepiada».

La actriz y presentadora puertorriqueña, Adamaris López, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con su conocimiento sobre la cultura venezolana.

Durante una interacción que se viralizó, López demostró su cercanía con algunas de las expresiones populares del gentilicio venezolano.

A través de un video, la reconocida actriz respondió preguntas sobre el significado de algunas frases de Venezuela.

López acertó en expresiones como «Nagurá», “Conchale, vale” y “Qué molleja”.

Asimismo, agregó que su plato venezolano preferido es «la reina pepiada», una arepa rellena con una mezcla de pollo y aguacate.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión