Kylian Mbappé y una cláusula de penalización de 300 millones por rechazar al Real Madrid: ¿Tendrá que pagarla?

Aclaración a una información difundida en las redes sociales.

En la locura que se ha producido cuando se supo que Mbappé rompía su acuerdo con el Real Madrid y renovaba con el PSG, una de las informaciones que corrió como la pólvora por las redes sociales e incluso fue avalada por algunos profesionales de la información fue que el jugador tendría que pagarle al Real Madrid una penalización de 300 millones de euros por romper ese contrato.

Según estas informaciones, Florentino sí tendría un contrato firmado por el jugador en el que existía una cláusula en la que se comprometía a abonar esta cantidad en caso de que finalmente se echara para atrás y renovara con el conjunto parisino.

Sin embargo, la realidad es otra. La verdad es que no existe esa penalización y que el futbolista no quiso firmar nada con el Real Madrid. Eso sí, había dado su palabra a Florentino, que confío ciegamente en lo que le dijo el futbolista, que incluso había aceptado todas las condiciones habladas. El contrato estaba preparado, pero no firmado. Había una acuerdo verbal entre las dos partes, por lo que el Real Madrid decidió esperar a que Mbappé lo anunciara y entonces firmar ese contrato.

Muchos coinciden en que el gran error de Florentino ha sido precisamente fiarse de lo que le dijo el francés, por el que el Real Madrid llegó a ofrecer 200 millones de euros al PSG hace prácticamente un año, con lo que había acuerdo también con el futbolista, pero no firmado.

Los 300 millones de penalización son por tanto un bulo que ha corrido por las redes sociales, pero que no tienen ningún fundamento. Lo que sí es cierto, tal y como ha reconocido el propio Mbappé, es que lo tenía todo hablado con el Real Madrid. Quizá el bulo se extendió porque cuando Florentino Pérez sí fichó a Figo en el año 2000, entonces sí incluyó en el precontrato al futbolista una penalización de 30 millones de euros en caso de que renunciara al traspaso. Ahora con Mbappé ha sido diferente. No había nada firmado.

Diario Marca