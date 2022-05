Kylian Mbappé: «Mi decisión está casi tomada, se sabrá pronto»

El francés recibió el premio al mejor futbolista de la temporada en la Ligue 1 pero no quiso anunciar dónde va a jugar la temporada que viene

Era un grito a voces que Mbappé iba a ser elegido como mejor futbolista de la temporada en Francia. La superioridad ha sido aplastante: 25 goles y 17 asistencias confirman su compromiso con el PSG a pesar del ruido con el que ha tenido que convivir todos estos meses. Tras recoger el galardón, el ariete del PSG no quiso entrar en el juego de preguntas incómodas sobre su futuro: “No es el lugar adecuado para anunciarlo. La decisión está casi tomada, se sabrá pronto”, aseguró. about:blank

Un poco tenso sobre el escenario, aguantó como pudo la réplica de los presentadores de la gala: “Hace tres años me equivoqué al hablar -sobre su situación contractual- y monopolicé la ceremonia. Esta vez no quiero repetir ese error”, subrayó Kylian, con una sonrisa nerviosa al lado de Thierry Henry. Aún a 32 tantos de igualar los 200 de Cavani, en esta ocasión no dijo que quiere superarlo sino que se limitó a contestar sentirse contento de estar en el podio de los grandes artilleros de la historia del PSG.

Mbappé, acompañado de su familia en la gala

El cuadro capitalino no solo celebró el galardón de Mbappé. También el de Donnarumma, elegido como mejor guardameta de la Ligue 1. A pesar de que Pochettino ha mantenido de principio a fin las rotaciones con Keylor Navas, el italiano se ha ganado el voto de sus compañeros: “Es mi primer año. No ha sido fácil, pero estoy contento. Espero ganar otros en el futuro”, argumentó. En el once ideal también figuraron Marquinhos y Nuno Mendes.

William Saliba se llevó el premio al mejor jugador joven de la temporada. Un seguro de vida para Sampaoli en el Marsella, aunque dejó su futuro en el aire: “Ya veremos qué pasa en unas semanas”, dijo. Cedido por el Arsenal, lo más probable es que regrese a Londres. El futbolista francés más destacado en el extranjero era una elección fácil: Benzema. El ariete del Real Madrid ha ganado la liga y sus goles ayudaron al equipo a alcanzar la final de la Champions.

Entre los otros premiados, Bruno Genesio se llevó la distinción al mejor entrenador después de su gran trabajo en el Stade de Rennais, con el que aún sueña con una plaza en Champions. Complicado, porque está a tres puntos con solo un partido por disputarse, pero tiene muchos números de atar una participación en Europa la temporada que viene. Philippe Montanier, técnico del Toulouse, fue el mejor de la Ligue 2 después de devolver al equipo a la élite.

Mundo Deportivo