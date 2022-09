Kylian Mbappé confirma que Pogba le llamó por la polémica del brujo

El delantero del PSG atendió a los medios de comunicación en la víspera del encuentro contra la Juventus que abrirá el telón para los parisinos en la Champions.

El delantero del PSG, Kylian Mbappé, atendió a los medios de comunicación en la víspera del encuentro contra la Juventus que supondrá el debut de los parisinos en la Champions League. El internacional francés reconoció que Pogba le llamó para darle su versión de los hechos del morabito, habló sobre Neymar y también se pronunció sobre la polémica de los penaltis.

Las polémicas del inicio de temporada: “El comienzo de la temporada ha sido bueno, aunque creo que podría haber sido mejor, incluso habiendo tenido una preparación a contratiempo. Hay que equilibrar lo que ocurre dentro y fuera del campo y lo más importante es ayudar al equipo”.

Sobre Achraf: “Tiene que mantener esa intensidad. Este año ha vuelto con otra intensidad en el día a día. Sabe que el club cuenta con él. Depende de él continuar así”.

La polémica de Pogba y el morabito: “Ahora mismo prefiero confiar en la palabra de un compañero de selección. Hoy es su palabra contra la de su hermano, confiaré en mi compañero de equipo. No es el momento de añadir nada, estoy bastante alejado de todo ello”.

El proyecto que le prometió el PSG para renovar: “Este no es el lugar ni el momento para hablarlo. Estamos aquí para un partido de Champions y es mejor hablar de un partido de la Champions”.

El hecho de ser sustituido: “Hay que aceptar ese rol, aunque no sea fácil hacerlo. El entrenador sabe que como delantero quieres jugar y marcar, pero tiene una visión más global del fútbol. Hay que aceptar las decisiones del entrenador, que es el capitán del barco”.

Sobre los penaltis: “Ya veremos, siempre hay discusiones sobre los penaltis. Tenemos que ver cómo va durante el partido. Ser el número 1 no significa que éste vaya a tirar todos los penaltis, eso no existe en ningún club, y menos cuando juegas con dos jugadores como Neymar y Messi. Ya veremos mañana, pero no existe problema con eso”.

Su relación con Neymar: “Este es el sexto año con Neymar. Siempre hemos tenido una relación así, basada en el respeto, pero a veces con momentos más fríos y cálidos. Es la naturaleza de nuestra relación. Tengo mucho respeto por el jugador que es. Cuando tienes dos jugadores con un carácter tan fuerte, tienes momentos así, pero siempre con respeto y en interés del PSG”.

Diario AS