Klopp técnico del Liverpool: “Tenemos más razones para ganar que la revancha de Kiev” en 2018

El entrenador alemán apuntó que el Liverpool ha aprendido del pasado y asegura que no es una sorpresa que su equipo haya llegado a la final de la Champions otra vez.

Klopp domina la escena como nadie. A pocas horas para jugar el partido más importante de la temporada, se le ve relajado. Quiere transmitir que tiene todo bajo control y que le va a condicionar la derrota contra el Real Madrid en 2018: “Tenemos más razones para ganar que tomarnos la revancha de Kiev. No nos olvidamos de aquella noche, pero no solo nos tiene que importar esa circunstancia”, reflexionó en la antesala del choque de mañana.

Un partido al que llegan todos. También Thiago y Fabinho: “Están bien. Entrenaron ayer y también lo harán esta tarde. No va a ser un problema”, apuntó el entrenador alemán, que sabe que necesita a ambos para enfrentarse al rey de Europa. Al equipo con más experiencia del continente: “No sé si el Real Madrid es favorito. Por historia, probablemente. Pero no quiero pensar en eso. Es importante estar seguro de uno mismo”, recalcó.

El Liverpool también se ha acostumbrado a estar en este tipo de escenarios. Es su tercera final de la Champions en el último lustro: “Estamos preparados. No hemos llegado por sorpresa a París. Desde aquella final en 2018 hemos aprendido a ganar. He perdido mucho en mi vida, pero el Liverpool ha mejorado. El problema es que el Real Madrid no pierde finales. Tengo el sueño de cambiar eso”, apuntó el preparador teutón, confiado del trabajo hecho.

Klopp reiteró su orgullo por el recorrido de su equipo después del esfuerzo titánico por competir por todo hasta el final: “Pase lo que pase, estoy contento. De todos modos, vivimos en una época en la que se nos juzga solo por el resultado final. Lo sabemos. Solo cuenta si se gana la Champions”, reconoció en una rueda de prensa en la que quiso acordarse de la gente ucraniana, a la que dijo que le quiere dedicar el triunfo si finalmente lo consigue.

El Stade de France cambió ayer el césped. A primera vista, no parece en las mejores condiciones, pero será para el Liverpool y para el Real Madrid: “No es el mejor terreno de juego en el que hemos jugado, pero Carlo -Ancelotti- pensará lo mismo. Solo lo he visto de lejos, no lo he tocado. Tampoco quiero que piensen que me quejo demasiado”, subrayó Klopp, que comprende que puede ser un hándicap también para su rival.

Preguntado por Mané y su futuro, no quiso entrar más de la cuenta: “No es el momento de hacerlo. Es raro que antes de grandes partidos siempre me interpelan por intereses que llegan desde el Bayern. No tengo tiempo de pensar en eso. Sadio tampoco. Quiere ganar. ¿El Balón de Oro? Si no eres Messi o Cristiano, ganar la Champions te acerca a ello”, concluyó el entrenador de un Liverpool que después de Kiev, quiere recortarle una Copa de Europa al Real Madrid.

Mundo Deportivo